بدء طرح تذاكر بطولة الماسترز السعودية للسنوكر

البلاد- جدة



أعلن الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر، بدء طرح التذاكر الخاصة ببطولة الماسترز السعودية للسنوكر، التي ينظمها بإشراف من وزارة الرياضة، خلال الفترة من 30 أغسطس حتى 7 سبتمبر المقبل، في الصالات الرياضية بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في العاصمة الرياض.

وستشهد البطولة مشاركة النجم روني أوسوليفان، المصنّف كأفضل لاعب في تاريخ اللعبة، إلى جانب مجموعة من نجوم وأبطال السنوكر العالميين، من بينهم المصنف الأول عالمياً مارك ألين، وحامل لقب بطولة العالم كيرين ويلسون، وجود ترامب، ومارك سيلبي، وشون مورفي، ومارك ويليامز، وجون هيجينز. ومن المقرر أن يشارك 144 لاعباً في البطولة، من بينهم 16 لاعباً محترفاً من المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط.

وقال رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر، الدكتور ناصر صعب الشمري: “تعد المملكة وجهة عالمية لاستضافة أبرز الاحداث الرياضية، ونحن سعيدون جدًا باستضافة هذه البطولة التي سيشارك فيها عدد كبير من النجوم العالميين حيث ستساهم مشاركتهم في تطوير إمكانات ومواهب لاعبينا السعوديين في لعبة السنوكر، وتعزيز تبادل الخبرات، وإمتاع الجماهير حول العالم. وسيكون الجماهير على موعد مع منافسات فريدة من نوعها.”

وقال ستيف داوسون، رئيس الجولة العالمية للسنوكر: “نسعد باستضافة المملكة لهذه البطولة لأول مرة، إذ تعد من أكبر بطولات الجولة، وتقدم أضخم مجموع جوائز مالية بعد بطولة العالم. ومن المؤكد أن اللاعبين سيقدمون مستويات تنافسية عالية للفوز بلقب البطولة”.

وأضاف: “تقدم البطولة فرصةً فريدة لعشاق رياضة السنوكر في المنطقة، إذ تعدهم بمنافسات مذهلة يقدمها نخبة من أفضل اللاعبين في العالم، كما تتميّز السنوكر بأجوائها المفعمة بالترفيه. ومن جانبنا، سنتعاون بشكل وثيق مع شركائنا لضمان توفير تجربة رائعة للحضور. لذلك ندعو الجميع للمسارعة إلى حجز تذاكرهم والاستمتاع بحضور هذا الحدث الاستثنائي”.

ومن جانبه، قال شون مورفي، بطل العالم السابق الذي وصل إلى نهائي بطولة شنغهاي ماسترز الأخيرة: “أنا سعيد جداً لاستضافة المملكة لكامل فعاليات هذه البطولة في الرياض وأتطلع للمشاركة فيها. وكلي ثقة بأنها ستساهم في إلهام الأجيال القادمة من لاعبي السنوكر، وفي التأثير بشكل إيجابي فيما يتعلق باستضافة المزيد من دول المنطقة لبطولات اللعبة وتعزيز مسيرة نموها وزيادة شعبيها في جميع أنحاءها.”

وتابع قائلاً: “حظيت بتجربة لا تُنسى في مارس من العام الماضي في موسم الرياض، إذ تم استقبالنا بشكل يصف كرم ضيافة المملكة بكل تفاصيلها. وأنا على ثقة بأن هذا الحدث سيكون على نفس القدر من التمييز والتنظيم، لما تمتاز به هذه الرياضة من شعبية كبيرة، وقد أسعدتنا رؤية حماسة الجماهير وشغفهم وتشجيعهم لنا. ومثل هذه الأحداث هي ما تضفي رونقاً على التألق واحترافية مثل هذه الأنواع من الرياضات”.

وتنطلق البطولة يوم الجمعة 30 أغسطس، ومن المقرر أن تبدأ مشاركة أفضل 16 لاعباً على مستوى العالم في منافسات البطولة بدءاً من يوم الثلاثاء 3 سبتمبر، على أن تقام خر مباراة نهائية يوم السبت 7 سبتمبر.

الجولة الأولى: المصنفون ضمن الفئات 81-112 ضد المصنفين ضمن الفئات 113-144 “30 أغسطس”

الجولة الثانية: الفائزون بالمراتب الـ 32 ضد المصنفين ضمن الفئات 49-80 “31 أغسطس”

الجولة الثالثة: الفائزون بالمراتب الـ 32 ضد المصنفين ضمن الفئات 17-48 “1 سبتمبر”

الجولة الرابعة: الفائزون بالمراتب الـ 32 ضد بعضهم البعض “2 سبتمبر”

الجولة الخامسة: الفائزون بالمراتب الـ 16 ضد المصنفين ضمن الفئات 1-16 في آخر 32 “3 سبتمبر”

وتأتي استضافة مثل هذه الأحداث العالمية ضمن الجهود الرامية لتطوير القطاع الرياضي لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. حيث تنوعت الأحداث الرياضية التي تستضيفها المملكة من كرة القدم ورياضة السيارات إلى التنس والفروسية والرياضات الإلكترونية، وقد استقبلت المملكة ما يزيد عن 2.6 مليون شخص من مشجعي الرياضة الشغوفين والذين تغمرهم الحماسة لمشاهدة هذه المسابقات عالمية المستوى.