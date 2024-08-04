مجموعة بن شيهون تعلن عن بدء طرح زيوت “ايني” في أسواق المملكة

جدة – البلاد

في خطوة تعزز مكانتها الرائدة في قطاع الزيوت والمشتقات البترولية، أعلنت شركة مجموعة بن شيهون المحدودة عن بدء تصنيع وتوزيع زيوت المركبات “ايني” في المملكة العربية السعودية في جميع المدن والاسواق المحلية. يأتي هذا الإعلان تفعيلًا للشراكة الاستراتيجية بين عملاق النفط الإيطالي “ايني” ومجموعة بن شيهون، تسعى الشركة لزيادة مبيعاتها والتأكيد على قدرتها التنافسية القوية في سوق الزيوت من خلال توفير منتجاتها في مختلف مدن المملكة. وتستند هذة الرؤية إلى السمعة العالمية المرموقة لشركة “إيني” وسمعة مجموعة بن شيهون المحلية المتميزة في تقديم منتجات عالية الجودة.

وفي هذا السياق، قال الأستاذ مروان بن شيهون، نائب رئيس مجلس الإدارة، في شركة مجموعة بن شيهون المحدودة: “نحن فخورون بإطلاق أول دفعة من زيوت “ايني” المصنعة محليًا في المملكة. هذه الشراكة مع “ايني” تفتح آفاقًا جديدة لتقديم منتجات عالية الجودة للمستهلك السعودي، وتعزز من قدرتنا على المنافسة في السوق المحلي. نحن نؤمن أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز سمعة مجموعة بن شيهون كشركة رائدة في توفير حلول مبتكرة وعالية الجودة في قطاع خدمات السيارات عامة وقطاع زيوت المحركات خاصة. ونحن حريصون على أن نقوم بشراكة مع احدى أكبر الشركات العالمية في عالم منتجات زيوت المحركات”.

وقد عملت مجموعة بن شيهون على شراكات سابقة في قطاع الإطارات مع شركة “هنكوك”، وبطاريات المركبات مع العلامة التجارية المعروفة “فارتا”، والآن مع احدى أكبر شركات الزيوت العالمية “ايني” لتعزيز أفضل المنتجات المقدمة في قطاع خدمات السيارات.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الشراكة تأتي في إطار جهود مجموعة بن شيهون لتعزيز موقعها كشركة رائدة في تقديم حلول متكاملة في قطاع خدمات السيارات. تأسست مجموعة بن شيهون على مبادئ الابتكار والجودة، وتسعى دائمًا لتقديم أفضل المنتجات والخدمات التي تلبي تطلعات العملاء وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة.