تركي آل الشيخ: النزالات في الولايات ستتكرر

كروفورد يحصل على لقب بطل العالم في 4 أوزان

البلاد- جدة

أعلن معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، أن “RIYADH SEASON CARD”، الذي اختتم صباح اليوم (بتوقيت السعودية) وأقيم في لوس أنجلوس للمرة الأولى خارج المملكة، لن يكون الأخير، وأنه سيتكرر مراراً سواءً في كاليفورنيا حيث يقام الآن، أو في ولايات أخرى. ووعد بالعديد من النزالات القوية في السعودية أو خارجها، حيث كشف عن تقديم عرض لنزال قوي وتحدٍ مثير للملاكم المكسيكي سول الفاريز (كانيلو) لمواجهة تيرنس كروفورد أو فيرجيل أورتيز جونيور، قائلاً: “إن كان ذكياً فليقبل العرض”.

وعلى هامش النزال، جرى الإعلان عن وضع اسم معالي المستشار تركي آل الشيخ في قاعة مشاهير الملاكمة الدولية في نيفادا التي تُعنى بتكريم الملاكمين والمدربين وغيرهم من المساهمين في رياضة الملاكمة في جميع أنحاء العالم. حيث قدم له أسطورتي الملاكمة أوسكار دي لاهويا وروبرتو دوران درعاً تكريمية، وفي تعليق له قال آل الشيخ: “الملاكمة في قلبي”، شاكراً لهم هذه المبادرة.

تلى ذلك وصلة غنائية لمغني الراب الأمريكي الشهير إيمينيم ألهبت حماس الجمهور الكبير. عُزف بعدها النشيد الوطني السعودي، والأوزبكي، والأمريكي على التوالي.

بعدها دخل بطلا النزال الرئيسي، الأوزبكي إسرائيل مادريموف والأمريكي تيرنس كروفورد، إلى الحلبة لخوض نزال منتظر كانا فيه متقاربين إلى حد كبير في الأداء، ولكن قرار الحكام حسم الفوز لصالح كروفورد بالإجماع، ليتسلم حزام WBA للوزن المتوسط ويصبح بطل العالم في أربع أوزان رسمية.

وفي النزال الذي حضره عدد كبير من أساطير الملاكمة ونجوم الرياضة في الولايات المتحدة ونجوم هوليوود، إضافة إلى جمهور كبير امتلأت به مدرجات BMO STADIUM، بدأت النزالات بتعادل كل من الملاكم السعودي زياد المعيوف والأمريكي ميشيل بولك بقرار جميع الحكام. فيما فاز ستيف نيلسون بالضربة القاضية في الجولة الخامسة ضد ماركوس فاسكويز الذي سجل أول خسارة في مسيرته. بينما حقق الكوبي أندي كروز انتصاراً بالضربة القاضية ضد المكسيكي أنطونيو موران.

وفي المواجهة بين الكوبي ديفيد موريل والأمريكي راديفويي كالايدزيتش، نجح الأول بقرار بالإجماع في الحصول على حزام رابطة الملاكمة العالمية (WBA) للوزن الخفيف الثقيل، وذلك بعد 12 جولة شهدت الكثير من التحفظ والحذر من كلا الملاكمين.

وفي نزال مثير كعادة نزالات الوزن الثقيل، أسقط الكونغولي مارتن باكولي خصمه الملاكم الأمريكي جارد أندرسون أربع مرات طوال خمس جولات حتى قرر الحكم منح الفوز للملاكم القادم من أفريقيا بقرار الضربة القاضية، بعد عدة محاولات من أندرسون للنهوض في كل مرة حيث أبدى جسارة كبيرة طوال النزال. وفي نزال آخر جمع بين آندي رويز وجاريل ميلر، جاءت النتيجة متكافئة بالتعادل.

وبعد 12 جولة، فاز المكسيكي خوسيه فالينزويلا بقرار الحكام على مواطنه إسحاق كروز ليحصل على حزام رابطة الملاكمة العالمية للوزن الخفيف.