“إكسبريشنست” بطلًا لكأس إمارة منطقة مكة المكرمة

“أوف ذا ماب” تظفر بكأس جامعة أم القرى

الطائف- محمد الجليحي

أقام نادي سباقات الخيل للفروسية منافسات الأسبوع الخامس من موسم سباقات الطائف على ميدان الملك خالد بالحوية في الحفلات الثلاث الـ13 والـ14 والـ15 أيام الخميس والجمعة والسبت بمجموع جوائز تخطت المليونين ريال موزّعه على 27 شوطًا تختلف فيها درجاتها وتصنيفاتها وأعمارها لخيل الثروبيرد والخيل العربية الأصيلة، حيث أفتتح أول أشواط يوم الخميس الجواد متوصي لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز وبتدريبات عبدالعزيز المشوح وبقيادة الخيال كاميلو اوسبينا، واختتم آخر الأشواط الجواد مدبك لإسطبل الثمالي وبتدريبات عبدالرحيم حمدام وبقيادة الخيال أسامة الشهراني.

سباقات يوم الجمعة

كما شهدت سباقات يوم الجمعة شوط كأس جامعة أم القرى المخصص للأفراس عمر الثلاث سنوات فأكثر على مسافة 1600 متر وبجائزة قدرها 150 ألف ريال وظفرت بالكأس الفرس أوف ذا ماب للأمير سلطان بن مشعل بن عبدالعزيز وبتدريبات شالح العضياني وبقيادة الخيال ايدي كاسترو كما ظهرت أوف ذا ماب بصورة رائعة في مقدمة الأفراس من البداية حتى النهاية.

وعن سباقات يوم السبت اتجهت القوة والإثارة للشوط التاسع على كأس إمارة منطقة مكة المكرمة للخيل أعمار الأربع سنوات وأكثر وعلى مسافة 1600 متر وبجائزة قدرها 150 ألف ريال وقد ظفر بالكأس الجواد اكسبريشنست للمالك نايف فيحان فيصل المنديل وبتدريبات ثنيان الثنيان وبقيادة الخيال مهند النصار.

الحضور

وعن حضور الزوار للإستمتاع بسباقات الخيل ومشاهدة الخيل عن قرب، فإن الدخول العام مجاني وفق أحكام وشروط نادي سباقات الخيل مما يتيح للجميع إمكانية الوصول إلى مرافق مميزة في الميدان والاستمتاع بالسباقات عبر مقاعد مجانية في المدرجات المطلة على ارضية الميدان بالإضافة إلى العديد من الأمسيات خلال الموسم السباقي التي ستشهد فعاليات عديدة ترفيهية وموسيقية تتناسب مع جميع فئات العوائل بالإضافة إلى متاجر البيع المتعددة النشاطات وأركان وعربات الفود ترك الرائعة وخيارات عديدة أخرى من المطاعم في أمسيات الكؤوس الكبيرة والرئيسية ، كما سيتمكن الجمهور أيضًا من المشاركة في عدة مسابقات تفاعلية كمسابقة الترشيحات للخيل الفائزة في الأشواط و الفوز بجوائز رائعة وقيمة.