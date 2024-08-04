الرياضة

أولمبياد باريس 2024| الجزائرية كايليا نمور تتوج بالذهبية الأولى للعرب

صحيفة البلادaccess_time29 / محرم / 1446 هـ       4 أغسطس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة
توجت الجزائرية كايليا نمور اليوم بذهبية منافسات الجمباز، في أولمبياد باريس 2024، بعد حصولها على المركز الأول في نهائي جهاز المتوازي مختلف الارتفاعات.

ومنحت كايليا نمور الميدالية الثالثة للعرب في دورة الألعاب الأولمبية الحالية، بعد ميداليتين لمصر وتونس بمنافسات سلاح سيف المبارزة (الإيبيه).

وحققت كايليا 15.700 نقطة، لتخطف المركز الأول من منافستها الصينية كاي كيوان، وتحصد الذهبية العربية الأولى في الأولمبياد.

أذهلت كايليا نمور صاحبة الـ 17 عامًا العالم بمستواها المبهر وأدائها الجميل، الذي نال إشادة الجماهير منذ ظهورها الأول في الأولمبياد الحالية.

 

وكانت كايليا قد بدأت مسيرتها الاحترافية وهي تبلغ الرابعة من عمرها في فرنسا، بسبب ممارسة شقيقتها للرياضة ذاتها.

واختيرت كايليا كأفضل رياضية جزائرية في العام الماضي (2023)، وفازت بالميدالية الفضية في العارضتين غير المتوازيتين في بطولة العالم بالعام الماضي في بلجيكا.

وكانت نمور قد حققت رقمين أولمبيين جديدين، خلال التصفيات بمجموع 15:600 بدرجة صعوبة عالية، ثم في نهائي الفردي العام بمجموع 15:533، وهي أفضل علامة في المنافسة منذ لندن 2012.

وانضمت نمور لكلٍ من حسيبة بولمرقة، ونورية مراح بنيدة، وأصبحت ثالث جزائرية تُتوج بالذهب الأولمبي عبر التاريخ.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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