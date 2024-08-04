أولمبياد باريس 2024| الجزائرية كايليا نمور تتوج بالذهبية الأولى للعرب

البلاد- جدة
توجت الجزائرية كايليا نمور اليوم بذهبية منافسات الجمباز، في أولمبياد باريس 2024، بعد حصولها على المركز الأول في نهائي جهاز المتوازي مختلف الارتفاعات.
ومنحت كايليا نمور الميدالية الثالثة للعرب في دورة الألعاب الأولمبية الحالية، بعد ميداليتين لمصر وتونس بمنافسات سلاح سيف المبارزة (الإيبيه).
وحققت كايليا 15.700 نقطة، لتخطف المركز الأول من منافستها الصينية كاي كيوان، وتحصد الذهبية العربية الأولى في الأولمبياد.
أذهلت كايليا نمور صاحبة الـ 17 عامًا العالم بمستواها المبهر وأدائها الجميل، الذي نال إشادة الجماهير منذ ظهورها الأول في الأولمبياد الحالية.