الآيسلندية سارة بيورك:” انتقالي للدوري السعودي أهم خطوة في مسيرتي الكروية”

الدمام-البلاد

تعاقد نادي القادسية مع لاعبة منتخب اآسلندا سارة بيورك غونارسدوتير، لتدعيم صفوف فريق السيدات بالنادي في موسم 2024-2025.

وتجيد سارة “33 عاماً ” اللعب في خط الوسط، وتتمتع بخبرات كبيرة، حيث سبق لها تمثيل منتخب أيسلندا تحت 17 سنة 2007 ، ومنتخب أيسلندا تحت 19 سنة 2007-2008، والمنتخب الأيسلندي الأول 2007-2023.

وعلى مستوى الاندية سبق لها اللعب لنادي هوكار للشباب 2008، و بريدابليك 2009-2011، و نادي روزنجارد 2011-2016،و نادي فولفسبورج 2017-2020،و أولمبيك ليون 2020-2022،و يوفنتوس تورينو 2022-2024.

وعلى صعيد الإنجازات، حققت بطولة دامالسفينسكان 2011، 2013، 2014، 2015 ، وكأس السويد 2015–16 ، و كأس السوبر السويدي 2011، 2012، 2015، 2016 ،و الدوري الألماني 2016–17، 2017–18، 2018–19، 2019–20 ،و كأس ألمانيا 2016–17، 2017–18، 2018–19، 2019–20و الفائزه بدوري أبطال أوروبا للسيدات 2019/20 – 2021/22، و الفائزه بكأس فرنسا 2020، و الفائزه بكأس إيطاليا 2023، و مع المنتخب الأيسلندي.

وخاضت سارة غونارسدوتير 136 مباراة للفريق الأول على مستوى الأندية، وحملت شارة القيادة لمدة 7 سنوات، ولعبت أكبر عدد من مباريات المنتخب الوطني للسيدات في تاريخ أيسلندا، وأختيرت أفضل لاعبة كرة قدم أيسلندي للعام x7، ومثلت جامعة جنوب المحيط الهادئ، وتعد أول أمرأه تحصل على لقب أفضل رياضية أيسلندية مرتين.

كما فازت بجائزة أفضل رياضي أيسلندي للعام: 2018، 2020، ومثلت المنتخبات الوطنية منذ سن 16 عاماً، وتعتبر اللاعبة رقم 1 الأكثر مشاركة في المباريات الدولية (145 مباراة) و هدافة المنتخب الوطني (24 هدفا) وأفضل لاعبة كرة قدم أيسلندية للسيدات لسبع أعوام 2013-2020.

من جانبها أبدت ساره بيورك ، سعادتها الكبيرة بالانضمام لنادي القادسية، وقالت: “الانضمام إلى نادي سعودي يمثل خطوة فريدة ومثيرة في مسيرتي الرياضية”.

وتابعت سارة :” الثقافة الغنية والشغف الكبير بالرياضة هنا مذهلان، وأنا متحمسة للتعاون مع زميلاتي في الفريق وتقديم أفضل ما لدي لتحقيق النجاح المشترك”. وكشفت اللاعبة الأيسلندية :”هذا التحدي الجديد يحمل فرصًا لا حدود لها، وأنا متشوقة لبدء هذه الرحلة المميزة.”

وتواصل الإدارة القدساوية تدعيماتها للفريق في ظل استراتيجيتها لتعزيز قوة الفريق من أجل مواصلة المنافسة على الالقاب في الموسم المقبل.