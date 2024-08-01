حقوق الإنسان نهج أصيل للمملكة بقيادتها الرشيدة- حفظها الله- في تشريعاتها وممارستها بمفهوم دقيق وشامل، لجعل الإنسان أولوية أساسية ومتقدمة في كافة المجالات، وحماية حقوقه دون تمييز، وفق الشريعة الإسلامية؛ ومنها العدل والمساواة، والحقوق الفردية والأسرية والمجتمعية، والاهتمام بمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، واستمرار ترسيخ الحقوق على أسس مؤسسية وقضائية وإجرائية.

هذه المنظومة بلغت تطورًا كبيرًا في هذا العهد الزاهر الميمون، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ودعمهما اللا محدود -حفظهما الله- لكل ما من شأنه تعزيز وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها؛ تجسيدًا للمبادئ والقيم الراسخة لهذا الوطن الغالي، وترجمة ذلك ضمن أهداف الرؤية السعودية الطموحة 2030 في كافة المجالات.

وبمناسبة اليوم العالمي، جاء تأكيد معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس لجنة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص الدكتورة هلا التويجري، على حرص المملكة بقيادتها الحكيمة- أيدها الله- على مكافحة تلك الجرائم، انطلاقًا من مبادئها الراسخة لحفظ كرامة الإنسان والعناية بحقوقه، وما اتخذته من تدابير تشريعية وبرامج وخدمات متقدمة في مجال العمل، ومشاركاتها بفعالية ومبادراتها الداعمة للجهود الإقليمية والدولية، وتصنيفها المتقدم في هذا الشأن.