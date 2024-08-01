مذكرة تعاون لدراسة فرص تطوير منصات بيئية

الرياض : البلاد

وقع صندوق البيئة وشركة تقنية الجودة للاعتماد اليوم, مذكرة تعاون, ضمن سعي الصندوق للإسهام في تحقيق الإستراتيجية الوطنية للبيئة عبر المساهمة في تشجيع الاستثمار ودعم البحث والابتكار والتطوير في قطاعي البيئة والأرصاد، وتحفيز الممارسات الصديقة للبيئة لدى الأفراد والقطاعات الاقتصادية والمنظمات البيئية، إضافة إلى استهدافه لتحفيز خطط حماية البيئة في المملكة وأنشطتها ومبادراتها والإسهام في تمويلها.

ومثل صندوق البيئة في التوقيع الذي تم في مدينة الرياض, رئيس الإستراتيجية والشراكات التنفيذي خالد بن عبدالله الحبردي, وعن الشركة رئيس مجلس الإدارة أحمد بن خليل المسلماني.

وتهدف هذه المذكرة إلى إيجاد علاقة تعاون بناءة تهدف لخدمة مصالحهم الإستراتيجية من خلال تحقيق ما من شأنه تحفيز قطاعي البيئة ودراسة جدوى إطلاق منتجات وحلول رقمية تسهم في الوصول إلى الاستدامة البيئية وتخدم القطاع البيئي بشكل عام.

وسيعمل الطرفان وفق هذه المذكرة على دراسة جدوى التعاون في إطلاق منصات رقمية في عدة مجالات بيئية تشمل على سبيل المثال حساب البصمة الكربونية، وإدارة ومراقبة الانبعاثات الكربونية، والمسؤولية الاجتماعية (CSR) والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، والامتثال البيئي، والاستدامة البيئية، وأنظمة الأيزو، ويكون ذلك وفقًا للأنظمة واللوائح والسياسات المطبقة في المملكة العربية السعودية.