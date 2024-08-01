في المؤتمر الصحفي لاستضافة السعودية كأس العالم 2034.. استاد الملك سلمان يحتضن حفل الافتتاح والختام

الرياض – هاني البشر

عقد مساء أمس الأربعاء المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم ملف ترشح المملكة العربية السعودية لاستضافة كأس العالم 2034؛ للحديث عن تفاصيل الملف والرؤى المستقبلية التي تهدف من خلالها المملكة لجعل هذا الملف استثنائيًّا وغير مسبوق، وضم ملف السعودية لاستضافة كأس العالم 2034، 15 ملعباً في خمس مدن، ما يجعله رابع أكبر عدد من الملاعب في نسخة واحدة، والثاني في بلد مستضيف واحد.

وستلعب كأس العالم 2034 في مدن” الرياض، وجدة، والخبر، وأبها ونيوم” عبر 15 ملعباً، وهو رابع أكبر عدد من الملاعب التي تحتضن مباريات نسخة واحدة عبر تاريخ المونديال.

الافتتاح والنهائي

سوف يقام حفل الافتتاح والنهائي على استاد الملك سلمان بالرياض، على أن تقام مباراة تحديد المركز الثالث على استاد الأمير محمد بن سلمان بالقدية.

وسلّمت المملكة العربية السعودية، يوم الاثنين الماضي، رسميًّا، ملف الترشّح لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA 2034، وذلك بالعاصمة الفرنسية باريس، في حفل أقامه الاتحاد الدولي لكرة القدم، وتمّ تسليم الملفّ من خلال وفد رسمي برئاسة صاحب السموّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، إضافة لطفلين من مراكز التدريب الإقليمية للاتحاد السعودي لكرة القدم.



من جانبه، قال ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم:” القرار الرسمي لاعتماد الدولة المستضيفة لمونديال 2034 سيكون 11 ديسمبر المقبل”.

وأضاف:” يمثل الدوري السعودي أكثر من 40 جنسية، ونسعى أن نصنع رياضة عالمية. استضفنا أكثر من 50 منتخبًا وطنيًا منذ عام 2018″.

وتابع المسحل:” سنكون أول بلد في العالم، وفي التاريخ يستضيف بكأس العالم 48 منتخبًا بفضل رؤية 2030″.



وأضاف:” لحظة تاريخية تقديم ملف ‫#ترشح_السعودية2034‬.. ولدينا شغف كبير بالرياضة، نحن نعشق الساحرة المستديرة ونطمح لنكون أول دول تستضيف كأس العالم منفردة بمشاركة 48 منتخبًا؛ لأننا نحب كرة القدم. ترشحت السعودية لاستضافة كأس العالم 2034، ورؤية 2030 تأتينا بالكثير من التحولات في المجتمع السعودي، وهي رحلة تبني صداقات جديدة وتفاهمًا أكثر، وبالتحديد كرة القدم التي تنمو بشكل كبير. أشكر قيادتنا الرشيدة، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الملهم الأمير محمد بن سلمان لدعمهما الكبير لترشح المملكة لاستضافة كأس العالم 2034.



وتحدث حماد البلوي مسؤول ملف ترشح السعودية لاستضافة كأس العالم 2034 قائلًا: نحقق المستحيل.. إنه لشرف عظيم أن أكون جزءًا من هذه الرحلة، نهدف إلى تجاوز وتخطي اشتراطات الفيفا، تحت شعارنا” معًا ننمو” وسنجعل التجربة في كأس العالم 2034 فريدة من نوعها، 80 % من السعوديين يحبون الرياضة عموماً، وكرة القدم على وجه الخصوص، نحن نستثمر في إرث، ونصنع رحلة لشعب يحب كرة القدم، وسنضع المشجعين في قلب الحدث، للاستمتاع بتفاصيله. بإمكاننا تحقيق تحول كبير جداً بالاستثمار في الرياضة، وسنهدي المشجعين أفضل كأس عالم في التاريخ، وسنعمل مع الفيفا لاختيار الوقت المناسب سواء في الصيف أو الشتاء، سيتخذ القرار في وقت لاحق. لم نكن نحلم باستضافة كأس العالم، لكن الإيمان بتحقيق أهداف رؤية 2030 وبدعم من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أصبح تحقيق الأحلام واقعاً. تحدينا الكبير، هو أن نكون في مستوى تطلعات محبي كرة القدم في السعودية، لتقديم أفضل صورة للمملكة على مستوى العالم.