ضمن فعاليات “موسم جدة 2024”.. انطلاق مهرجان “السرعة الصيفي” بعروض متنوعة

جدة- البلاد

ينطلق اليوم “مهرجان السرعة الصيفي” على حلبة كورنيش جدة، ضمن فعاليات (موسم جدة 2024)، من خلال حزمة واسعة من الفعاليات والتجارب والأنشطة المتنوعة؛ التي تقام لأول مرة خلال موسم جدة، وتستمر فعالياتها حتى نهاية أغسطس.

ويمكن للحضور تجربة الإثارة والتشويق والحماس من خلال إمكانية حجز تجربة جولة السيارات السريعة؛ التي يقودها سائقون محترفون على حلبة كورنيش جدة -أسرع حلبة شوارع في العالم- إضافةً إلى سباق السيارات التي يتم التحكم فيها عن بُعد ضمن بطولة السعودية الافتتاحية لسيارات الدريفت اللاسلكية تحت إشراف الاتحاد السعودي للروبوت والرياضات اللاسلكية.

كما يضم مهرجان السرعة الصيفي ورش عمل مختلفة، مع مجموعة من المطاعم المتنوعة في منطقة البادوك، إضافة إلى عروض موسيقية، ويمكن لعشاق الدراجات الهوائية والجري، الانطلاق على حلبة كورنيش جدة ذات المناظر الخلابة، إضافة إلى استمتاع عشاق السيارات الكلاسيكية والمعدلة بمشاهدة عرض رائع لهذه السيارات على المضمار، والاستمتاع كذلك بعروض الدراجات النارية المليئة بالإثارة والحماس.

كما يمكن لعشاق ألعاب الطاولة الانضمام إلى المسابقات الممتعة، مما يضيف مستوى جديداً ومتميزاً من الترفيه والاحتفالات، ويجعل مهرجان السرعة الصيفي يقدم تجربةً لا تُنسى، والحجز لحضور الفعالية من خلال الرابط التالي: https://saudievents.sa/events-