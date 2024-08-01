الرياضة رونالدو يلتحق بمعسكر النصر في إسبانيا

البلاد- جدة يشارك البرتغالي كريستيانو في معسكره فريقه النصر المقام في مدينة ماربيا الإسبانية غدًا الجمعة، تزامناً مع انتهاء الإجازة الممنوحة له عقب منافسات بطولة أمم أوروبا الأخيرة. واختتم فريق النصر الأربعاء، المرحلة الأولى من الإعداد التي أقيمت في مدينة فارو البرتغالية، بعدما حزم اللاعبون حقائبهم للتوجه إلى إسبانيا لبدء المرحلة الأخيرة من الإعداد للمباريات التنافسية في الموسم الرياضي الجديد. ويواجه النصر ودياً نظيره غرناطة الإسباني يوم 4 أغسطس، قبل أن يختتم الفريق معسكره التحضيري بمواجهة ألميريا في الثامن من الشهر ذاته، وكان النصر قد اختتم المرحلة الأولى من الإعداد بالتعادل سلبياً مع لوسيتانو البرتغالي.