خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة للرئيس الإيراني

طهران- واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – رسالة لفخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور مسعود بزشكيان، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

قام بتسليم الرسالة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الإيراني لسموه في طهران – الثلاثاء – حيث رحب فخامته بسمو الأمير منصور بن متعب والوفد المرافق له.

بدوره نقل سموه تحيات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- لفخامته وتمنياتهما لحكومة وشعب إيران المزيد من التقدم والازدهار.

حضر الاستقبال معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إيران الإسلامية عبدالله بن سعود العنزي.

ومن الجانب الإيراني، وزير الخارجية الإيراني المكلف علي باقري كني، وعدد من المسؤولين الإيرانيين.

وبتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – شارك صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، ومعالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مراسم تنصيب فخامة الدكتور مسعود بزشكيان رئيساً للجمهورية الإسلامية الإيرانية بمقر مجلس الشورى في العاصمة طهران.

ونقل سموه تهاني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – للرئيس الإيراني وتمنياتهما لشعب إيران الشقيق بالتوفيق والتقدم والنماء.

وضم الوفد المرافق سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية عبدالله بن سعود العنزي.