الرياضة ثنائي الاتفاق يعززان صفوف” نيوم”

البلاد- جدة

أعلن نادي نيوم -أحد أندية دوري الدرجة الأولى- اليوم الخميس، بشكل رسمي التعاقد مع اثنين من لاعبي الاتفاق خلال الانتقالات الصيفية الجارية 2024. وقال نيوم عبر حسابه على “إكس”: إن إدارة النادي أنهت رسميًا إجراءات انتقال اللاعب محمد الدوسري قادمًا من نادي الاتفاق. كما أشار نيوم إلى أن الإدارة تعاقدت أيضًا مع اللاعب مهند آل سعد قادمًا من نادي الاتفاق. وكان نادي الاتفاق قد أكد بشكل رسمي رحيل مهند آل سعد، ومحمد الدوسري إلى نيوم خلال الميركاتو الصيفي 2024، متمنيا لهما التوفيق في مسيرتهما. يذكر أن نادي نيوم أعلن مساء الأحد الماضي، تعاقده بشكل رسمي مع قائد نادي الهلال السابق سلمان الفرج، لينضم إلى عدد من النجوم في نيوم؛ أبرزهم البرازيلي رومارينيو، والمصري أحمد حجازي، ثنائي الاتحاد السابق.