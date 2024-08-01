تعزيز الشراكة الاقتصادية بين المملكة وكوريا

البلاد ــ الرياض

اختتم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، مشاركته في منتدى الأعمال السعودي الكوري، الذي نظمه المركز الوطني للتنافسية، واتحاد الغرف التجارية السعودية، والغرفة التجارية الصناعية الكورية، في العاصمة الكورية سيئول، بمشاركة معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير التجارة الكوري الدكتور إنكيو تشيونغ، وعدد من المسؤولين الحكوميين، وقيادات من قطاع الأعمال وكبرى الشركات في البلدين؛ بهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين الصديقين.

وتأتي مشاركة المركز في المنتدى، بهدف تعزيز وعي قطاع الأعمال الكوري، بالتطور المنجز في نموذج تقديم الخدمات الحكومية الموجهة لقطاع الأعمال؛ لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 المتعلقة بتيسير إجراءات ممارسة الأعمال الاقتصادية في المملكة.​

واستعرض المركز أثناء المشاركة، دوره في تعزيز جاذبية بيئة الأعمال في المملكة، من خلال اقتراح تطوير الأنظمة واللوائح والإجراءات، المتعلقة ببدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها، ومراجعتها وإعادة هندستها؛ لتكون أكثر اختصاراً وأقل تكلفة، وفق أفضل الممارسات العالمية.

وتناول ممثلو المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، تكامل المركز مع 74 جهة حكومية معنية بقطاع الأعمال؛ لإتاحة خدماتها من خلال وجهة واحدة، تمثلها فروع المركز الـ 18، التي تتوزع على 14 مدينة في أنحاء المملكة، ومنصة الأعمال التابعة له.

يذكر أن المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، قدم لقطاع الأعمال منذ إنشائه في عام 2020م نحو 3.8 ملايين خدمة، منها 1.3 مليون خدمة مقدمة في فروع المركز المكانية، و2.5 مليون خدمة تم تقديمها عبر منصة الأعمال.