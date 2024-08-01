برعاية أمير منطقة مكة المكرمة.. الأمير سعود بن مشعل يدشّن ملتقى مبادرات إمارات المناطق

جدة- واس

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، أمس، أعمال الملتقى الـ 4 لإمارات المناطق للمبادرات والتجارب التنموية، الذي تستضيفه إمارة المنطقة على مدى يومين في القاعة الكبرى بهيلتون جدة، بحضور وكلاء إمارات المناطق والوكلاء المساعدين للشؤون التنموية.

وتجول الأمير سعود بن مشعل في أرجاء المعرض المصاحب لفعاليات الملتقى، الذي يضم مشاركة إمارات المناطق و 23 جهة مشاركة، واطلع سموه على مجهوداتها ومبادراتها التنموية التي نُفذت في بعض مناطق المملكة، وشاهد عرضاً مرئياً عن دور الملتقى وأهدافه، ومسيرته.

وتضمن الملتقى اجتماعًا لوكلاء الإمارات المساعدين للشؤون التنموية، وورش عمل وجلسات حوارية خاصة بدعم الجوانب التنموية في إمارات المناطق.

ويهدف الملتقى إلى تبادل الخبرات والتجارب التنموية بين إمارات المناطق والجهات المعنية، لتحقيق تنمية وطنية شاملة، ووضع آلية للتعامل مع التحديات، وتعزيز الأداء، ودعم مبادرات خدمة المجتمع، وفقاً لتطلعات القيادة الرشيدة – أيدها الله – بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال دفع عجلة التطوير الشامل والتنمية الواعدة ورفع مستوى جودة الحياة‎.