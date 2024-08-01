اليوم.. قفز الحواجز يدشن مشاركته في أولمبياد باريس

البلاد- جدة

بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس البعثة السعودية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الثالثة والثلاثين” باريس 2024″ أتم المنتخب السعودي لقفز الحواجز جاهزيته، للمشاركة في الشوط التأهيلي لمسابقة قفز الحواجز (فرق مختلطة) ضمن الدورة الأولمبية، التي تنطلق عند الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم الخميس بتوقيت المملكة، الحادية عشرة صباحاً بتوقيت فرنسا، في ميدان قصر فرساي بالعاصمة باريس.

ويشارك الأخضر في منافسات اليوم، بثلاثة فرسان من الفرسان الأربعة، هم: رمزي الدهامي، وعبدالله الشربتلي، وعبدالرحمن الراجحي، وخالد المبطي؛ نظراً للوائح والأنظمة الجديدة للمسابقة التي تم العمل بها للمرة الأولى في أولمبياد طوكيو 2020م.

ويتواجد في منافسات اليوم الأول الخميس 60 فارسًا، بواقع ثلاثة فرسان للفرق العشرين المشاركة، يتأهل منها أفضل 10 فرق للمنافسات النهائية التي تقام غداً الجمعة.

ابن جلوي يشهد نهائيات فردي الترايثلون

شهد نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية مدير الوفد السعودي رئيس الاتحاد الاسيوي للترايثلون صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، فعاليات سباق الترايثلون، لفردي الرجال، والسيدات، اللذين أقيما صباح أمس في باريس، بحضور رئيس الاتحاد الدولي السيدة ماريسول كاسادو.

وسجلت الفرنسية “كاساندرا بوجراند” اسمها كأول رياضية تفوز بميدالية فردية لصالح فرنسا في سباق الترايثلون بالألعاب الأولمبية، بعد حصولها على ذهبية السباق بزمن 1.54.55 ساعة على مسافة 8.55 كم، في حين طار البريطاني “أليكس بي” بميداليته الأولمبية الثالثة، بنيله ذهبية سباق الرجال.

شغف الألعاب الأولمبية يبقى 71 سنة

لدورات الألعاب الأولمبية، مكانتها الخاصة، لدى معظم الرياضيين في مختلف دول العالم، حيث تعدّ بمثابة الحلم الأكبر والمشاركة الأغلى في تاريخ الرياضي.

يبرز من بين هؤلاء، الرامي الفينزويلي “ليونيل مارتينيز” – 60 عام – الذي عاد للمشاركة في الألعاب الأولمبية من بوابة باريس، بعد نحو 40 عاما من أول وأخر مشاركة له، في أولمبياد لوس أنجلوس 1984م.

يقول مارتينيز: “أمارس الرياضة يومياً، لا أؤمن بالعلوم الطبية التي تطالب بالحدّ من الحركة في سن الـ50 أو الـ40، قد يكون هذا صحيحاً للأشخاص الذين يؤمنون به، لكن بالنسبة لي: العمر مجرد رقم”.

ويعد الفارس الياباني “هوكيتسو هيروشي”، أكثر رياضي انتظر طويلاً بين مشاركته الأولى والثانية، والتي امتدت لقرابة 44 عاما، حين تواجد في نسخة طوكيو 1968م، قبل أن يشارك للمرة الثانية في مسيرته في أولمبياد بكين 2008م، ثم أولمبياده الأخير “لندن 2012” عن عمر يناهز 71 عاما.