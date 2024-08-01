الرياضة الاتحاد يُطمئن جماهيره على سلامة لاعبيه بعد أحداث ودية فارينزي البرتغالي

البلاد- جدة طمأن الاتحاد جماهيره على سلامة لاعبيه بعد أحداث المباراة الودية، التي جمعت فريق الكرة بالنادي بنظيره فارينزي مساء الأربعاء، ضمن معسكر الفريق بالبرتغال. وأشار الاتحاد في بيان عبر الحساب الرسمي للنادي بمنصة “إكس” إلى أن الرئيس التنفيذي دومينجوس أوليفير وجّه بمراجعة الأحداث التي صاحبت المباراة، التي على إثرها أطلق الحكم صافرة النهاية مع الدقيقة 83. وكانت النتيجة تشير إلى تأخر الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف، وقت إطلاق الحكم صافرة إنهاء المباراة. وشهدت ودية الاتحاد ضد فارينزي البرتغالي اشتباكات بين أعضاء الجهاز الفني للفريقين، وبعض الجماهير الحاضرة في المدرجات.