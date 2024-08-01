الرياضة

الاتحاد يُطمئن جماهيره على سلامة لاعبيه بعد أحداث ودية فارينزي البرتغالي

صحيفة البلادaccess_time26 / محرم / 1446 هـ       1 أغسطس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

طمأن الاتحاد جماهيره على سلامة لاعبيه بعد أحداث المباراة الودية، التي جمعت فريق الكرة بالنادي بنظيره فارينزي مساء الأربعاء، ضمن معسكر الفريق بالبرتغال.

وأشار الاتحاد في بيان عبر الحساب الرسمي للنادي بمنصة “إكس” إلى أن الرئيس التنفيذي دومينجوس أوليفير وجّه بمراجعة الأحداث التي صاحبت المباراة، التي على إثرها أطلق الحكم صافرة النهاية مع الدقيقة 83.

وكانت النتيجة تشير إلى تأخر الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف، وقت إطلاق الحكم صافرة إنهاء المباراة.

وشهدت ودية الاتحاد ضد فارينزي البرتغالي اشتباكات بين أعضاء الجهاز الفني للفريقين، وبعض الجماهير الحاضرة في المدرجات.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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