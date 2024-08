الرياضة أندية أوروبا وأمريكا الجنوبية وآسيا تتألق في اليوم الأول من منافسات بطولة رينبو 6 سيج بكأس العالم للرياضات الإل

كترونية الرياض – هاني البشر

افتتحت أمس الأربعاء منافسات الأسبوع الخامس من كأس العالم للرياضات الإلكترونية ببطولة اللعبة الشهيرة Rainbow Six Siege التي تمتد حتى يوم الأحد 4 أغسطس بمشاركة 16 نادياً، يتنافسون في مجموعتين من ثمانية فرق؛ لحصد لقب البطولة، مع مجموع جوائز يبلغ 2 مليون دولار. وشهد اليوم الأول إقامة منافسات مرحلة المجموعات، التي سيطرت عليها الأندية الأوروبية؛ حيث تألق الفريق السويسري Team BDS، والفريق الهولندي Team Liquid، وفريق أمريكا الجنوبية FURIA Esports، وفريق جنوب شرق آسيا Bleed Esports، من خلال تأهلهم لمرحلة النهائيات التي تنطلق غدًا الجمعة. ففي منافسات المجموعة الأولى، نجح فريق Team BDS في أن يصبح أول فريق يحجز مقعده في النهائيات، بعد تفوقه على فريقي Team Cruelty و w7m esports بنتيجة 7-4 و 7-2 على التوالي. وتمكن فريق Team Liquid من الحصول على المقعد الثاني بعد تجاوزه لفريق PSG Talon بنتيجة 7-2، وفريق Team Bliss بنتيجة 7-4. وفي المجموعة الثانية، استطاع فريق FURIA Esports من التأهل للنهائيات بفوزه على فريقي Into The Breach بنتيجة 7-4، وDarkZero بنتيجة 8-7. كما حجز فريق Bleed Esports مقعده أيضًا في النهائيات بتسجيله لانتصارين على فريقي SCARZ و FaZe Clan بنفس النتائج على التوالي. وتنطلق اليوم الخميس منافسات مرحلة المجموعات في بطولتي Apex Legends و Honor of Kings، حيث ستشهد الأولى مشاركة 40 نادياً عالمياً يتنافسون على اللقب والحصول على أكبر حصة من مجموع الجوائز البالغ مليوني دولار. ويشارك في الأخرى 12 فريقًا على مدار 4 أيام لمحاولة الفوز بدرع البطولة، التي يبلغ مجموع جوائزها 3 ملايين دولار.