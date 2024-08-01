أخضر قفز الحواجز يودع منافسات الفرق بأولمبياد باريس

الرياضةأخضر قفز الحواجز يودع منافسات الفرق بأولمبياد باريس صحيفة البلادaccess_time26 / محرم / 1446 هـ 1 أغسطس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- جدة ودع المنتخب السعودي لقفز الحواجز، مشاركاته في منافسات الفرق ضمن دورة الألعاب الأولمبية 2024 المقامة حاليًا في باريس. وشارك المنتخب السعودي لقفز الحواجز “فرق مختلطة”، بالفرسان رمزي الدهامي وعبدالرحمن الراجحي وخالد المبطي. وحقق الفارس السعودي عبدالرحمن الراجحي، أول نقطة للمنتخب السعودي للفروسية بـ8 أخطاء وبزمن 77.06 ثانية، في الجولة الأولى. وحصد الفارس السعودي خالد المبطي النقطة الثانية، بمجموع 20 خطأ و90.59 ثانية ضمن الجولة الثانية. فيما انسحب الفارس رمزي الدهامي من الجولة الثالثة والأخيرة من الأشواط التأهيلية، بعد فقدان أمل تأهل الأخضر إلى النهائي. وكان من المقرر أن يشارك الفارس الأولمبي عبد الله الشربتلي، صاحب الميدالية البرونزية بأولمبياد لندن، في منافسات الفرق المختلطة، لكن إصابة حصانه حالت دون ذلك. وقالت اللجنة الأولمبية والبارالمبية لسعودية: إنه وبعد إجراء الفحوصات اللازمة على عدة مراحل، تبيّن حاجة الحصان إلى فترة علاجية مطولة، وهو ما حرم الشربتلي من المنافسة في أولمبياد باريس.