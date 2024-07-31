كأس العالم للرياضات الإلكترونية تجذب السيَّاح من الخليج ودول العالم

البلاد – الرياض

شهدت بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية, التي تستضيفها العاصمة الرياض حتى الـ 25 من أغسطس، حضور أعداد كبيرة من الضيوف والزوار من دول الخليج وأنحاء العالم، في أضخم حدث في تاريخ قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، بمشاركة 500 نادي من مختلف دول العالم وأكثر من 1500 لاعب.



وعبّر عامر المري – زائر من دولة قطر- عن إعجابه بالتنظيم المميز والعالمي للبطولة، مبيناً أن حضوره من الدوحة مع عددٍ من الأصدقاء كان خصيصاً لحضور فعاليات هذا الحدث العالمي، مشيدًا بمستوى المنافسات بفضل تواجد أمهر اللاعبين وأكثر الفرق احترافية حول العالم، مبدياً إعجابه بالأجواء التنافسية المصاحبة للبطولة في البوليفارد من أنشطة وفعاليات ترفيهية متنوعة تناسب جميع الأذواق.

وأوضح محمد بن مبارك – زائر من مملكة البحرين – أنه جاء رفقة أشقائه والعديد من أقاربه؛ لمشاهدة وحضور مسابقات كأس العالم للرياضات الإلكترونية لعشقهم الكبير للألعاب الإلكترونية, مبديًا إعجابه بالجهود الكبيرة في استقبال المشاركين والتنظيم الاحترافي والرائع للبطولة، لافتاً إلى أن الرياض تحولت لوجهة عالمية للسياحة والترفيه والرياضة.



يذكر أن كأس العالم للرياضات الإلكترونية شهد عدداً كبيراً من زوار قارات العالم، إذ تابعوا منافسات ومسابقات الألعاب الإلكترونية بين لاعبي العالم، كما زاروا المناطق المختلفة في بوليفارد رياض سيتي، وأجروا جولات سياحية لعدد من المواقع التاريخية والسياحية في الرياض, التي تعكس الموروث الثقافي والتراثي والشعبي في المملكة، منوهين بنجاح المملكة في تنظيم حدث متخصص بالرياضات الإلكترونية على مستوى عالمي.