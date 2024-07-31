الإقتصاد

نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.4% خلال الربع الثاني

صحيفة البلادaccess_time25 / محرم / 1446 هـ      31 يوليو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

 أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، نشرة التقديرات السريعة لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الثاني من عام 2024م.

 ووفقًا لنتائج النشرة شهدت الأنشطة غير النفطية والأنشطة الحكومية نموًا بنسبة 4.4% و3.6% على التوالي، فيما انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.4% مقارنةً بالربع الثاني من عام 2023م متأثرًا بتراجع الأنشطة النفطية بنسبة 8.5%.

 وأظهرت نتائج النشرة، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميًا حقق خلال الربع الثاني من عام 2024م ارتفاعًا بلغت نسبته 1.4% مقارنة بما كان عليه في الربع الأول من عام 2024م.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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