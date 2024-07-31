في ربع نهائي أولمبياد باريس2024.. مصر تواجه باراغواي.. والمغرب يصطدم بأمريكا

يشهد يوم الجمعة المقبل انطلاق مباريات الدور ربع النهائي في منافسات كرة القدم بأولمبياد باريس، حيث يواجه منتخب المغرب نظيره الأمريكي في الـ 4 عصرًا على ملعب “بارك دي برانس”، فيما يلعب منتخب مصر في الـ 8 مساء مع نظيره الباراغوياني، وفي المباراتين الأخريين يلاقي منتخب اليابان نظيره الإسباني في الـ 6 مساء، ويصطدم منتخب فرنسا بنظيره الأرجنتيني في الـ 10 مساء.
وفي الدور الأول، تأهل عن المجموعة الأولى، منتخب فرنسا في الصدارة برصيد 9 نقاط، ولحق به منتخب أمريكا وصيفا برصيد 6 نقاط.
وتصدر منتخب المغرب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، وجاء خلفه منتخب الأرجنتين بنفس الرصيد لكنه حل ثانيا بفارق الأهداف.
وفي المجموعة الثالثة، حسم منتخب مصر تأهله متصدرًا برصيد 7 نقاط، فيما جاء منتخب إسبانيا في الوصافة بـ 6 نقاط. وفي المجموعة الرابعة والأخيرة، حسم منتخب اليابان المركز الأول برصيد 9 نقاط، فيما حل منتخب باراغواي وصيفًا بـ 6 نقاط.
طموح الفراعنة..
يأمل منتخب مصر بأن يواصل مشواره الرائع في منافسات كرة القدم بأولمبياد باريس، ويواجه في ربع النهائي منتخب باراغواي الذي لا يعد منافسًا صعبًا لمنتخب (الفراعنة) لكن يجب على لاعبي مصر احترام الخصم واستغلال الفرص لتحقيق التأهل إلى نصف النهائي.
بدأ منتخب مصر مشواره بتعادل سلبي مع الدومينيكان، قبل أن ينتصر على أوزبكستان بهدف دون مقابل، ثم على (الماتادور) الإسباني بهدفي النجم إبراهيم عادل.
وخسر منتخب باراغواي بخماسية نظيفة أمام اليابان في مستهل مبارياته، وبعدها حقق فوزين على الكيان الصهيوني ثم على مالي ليبلغ ربع النهائي.
أسود الأطلس يسعون للأفضل
قدم منتخب المغرب مستويات رائعة في الدور الأول، حيث استهل مشواره بفوز صاعق على الأرجنتين 2-1 في أغرب مباريات البطولة بعد أحداث هدف الأرجنتين الملغى وإيقاف اللعب، ثم تعرض (أسود الأطلس) لخسارة مفاجئة أمام أوكرانيا بهدفين لهدف، قبل أن يحقق فوزًا مستحقًا على العراق بثلاثية نظيفة، وتألق في صفوفه كل من سفيان رحيمي وعبدالصمد الزلزولي وإلياس أخوماش.
أما منتخب أمريكا فخسر بثلاثية نظيفة أمام فرنسا، قبل أن يحقق فوزا كبيرا على نيوزيلندا بنتيجة 4-1، وعلى غينيا 3-0.
لقاء الذكريات
تعيد مواجهة منتخبي إسبانيا واليابان ذكرى نصف نهائي أولمبياد طوكيو 2020، عندما بلغ (الثيران) المباراة الختامية على حساب أصحاب الأرض والجمهور بهدف متأخر سجله مهاجم ريال مدريد آنذاك ماركو أسينيسو.
وقبلها تواجه المنتخبان بدور المجموعات لأولمبياد لندن 2012 ويومها فاز (الساموراي) بهدف يوكي أوتسو.
أما المواجهة بين منتخبي فرنسا والأرجنتين فهي الأولى بينهما على الصعيد الأولمبي، لكن الطرفين دأبا على التنافس المحموم في فئة الكبار، وآخرها في نهائي مونديال قطر 2022 عندما توج ميسي ورفاقه باللقب بركلات الترجيح بعد مباراة مثيرة، على حساب مبابي وبقية زملائه.
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