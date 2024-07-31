في المؤتمر الصحفي لاستضافة السعودية كأس العالم 2034.. الافتتاح والختام على استاد الملك سلمان بالرياض.. وملعب الأمير محمد بن سلمان بالقدية لتحديد الثالث

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حلم طموح ومستقبل واعد..​

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شاهد رحلة الحلم لصالح وعبير من قلب المملكة إلى العاصمة الفرنسية باريس لتسليم ملف #ترشح_السعودية2034 🇸🇦🌟​#معًا_ننمو pic.twitter.com/2LrhBbPuOc

— ملف ترشح السعودية لاستضافة كأس العالم 2034 (@Saudi2034bidAR) July 29, 2024