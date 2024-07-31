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“الغذاء والدواء” تؤكد أهمية عدم التعرض للمبيدات الحشرية

صحيفة البلادaccess_time25 / محرم / 1446 هـ      31 يوليو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

 أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أهمية عدم التعرض للمبيدات الحشرية، وذلك للخطر الكبير الذي تشكله تلك المبيدات في حال عدم معرفة الطرق الصحيحة للتعامل معها.

 ويأتي هذا التحذير خلال الحملة التوعوية “الصيف والسياحة” التي أطلقتها “الهيئة” بالتزامن مع حلول فصل الصيف، وكثرة استخدام المبيدات بسبب نشاط الحشرات والقوارض في فصل الصيف.

 وشددت “الهيئة” على أهمية التأكد من تسجيل المبيدات الحشرية لدى الهيئة قبل شرائها واستخدامها داخل المنزل، والتأكد من وجود اسم ورقم تسجيل المنتج من خلال قائمة مبيدات آفات الصحة العامة عبر الرابط التالي :https://www.sfda.gov.sa/ar/informationlist/65748.

 وأشارت “الغذاء والدواء” إلى ضرورة الاتصال على طوارئ وزارة الصحة (937) عند التعرض للمبيد الحشري، مع ضرورة اتباع التعليمات المُدونة على ملصق المبيد، والابتعاد عن موقع التعرض، وإزالة الملابس التي تلوثت بالمبيد.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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