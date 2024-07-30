استدعاء 3,210 مركبات (Kia Telluride) لخلل خطير

الرياض : البلاد

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 3,210 مركبات (Kia Telluride) 2024-2020، لوجود خلل في مجموعة نقل الحركة (عمود الدوران الأمامي الأيمن والمحور الأوسط) قد يؤدي إلى تحرك المركبة أثناء الوقوف التام (P) مما يزيد من خطر الإصابة أو وقوع حادث.

وتدعو الوزارة مستخدمي المركبات المشمولة بالاستدعاء إلى التواصل مع الوكيلين المحليين شركة الجبر الأهلية على الرقم المجاني (8004400100)، والشركة الأهلية للتسويق على الرقم المجاني (8001010010) لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

ويمكن التحقق من شمول رقم هيكل المركبة بحملة الاستدعاء من خلال موقع مركز استدعاء المنتجات المعيبة (Recalls.sa).