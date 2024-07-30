جامعة الأميرة نورة تعتمد 6 برامج أكاديمية وتحقق 13 جائزة محلية ودولية

الرياض : البلاد

اعتمدت كلية الصحة وعلوم التأهيل بجامعة الأميرة نورة 6 برامج أكاديمية خلال العام الجامعي الماضي، وحققت 13 جائزة على مستوى أعضاء هيئة التدريس والطالبات، في عدة محافل ومنافسات محلية ودولية متنوعة.

وحصل برنامج بكالوريوس التغذية الإكلينيكية، وبرنامج بكالوريوس علوم الوبائيات، وبرنامج بكالوريوس التثقيف الصحي على الاعتماد البرامجي الكامل من هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، فيما حصل كل من برنامج بكالوريوس دكتور علاج طبيعي، وبرنامج بكالوريوس العلاج الوظيفي، وبرنامج بكالوريوس علم النفس الإكلينيكي على الاعتماد البرامجي المشروط.

وحققت طالبات ومنسوبات الكلية، عددًا من الجوائز والمراكز المتقدمة، في عدد من المنافسات والمحافل، منها تحقيق طالبات برنامج العلاج الوظيفي المركز الأول في أفضل ملصق علمي على مستوى الكلية ضمن فعاليات القمة الأولى للأبحاث الصحية، فيما حصلت طالبات برنامج علم النفس الإكلينيكي على المركز الثاني، بينما حققت طالبات برنامج التثقيف الصحي المركز الثالث في أفضل عرض تقديمي على مستوى الكلية في القمة ذاتها.

كما جاءت كلية الصحة وعلوم التأهيل في المركز الثاني في بطولة لعبة تنس الطائرة الأرضي، والمركز الثالث في بطولة لعبة الإسكواش، ضمن بطولة كأس الجامعة 2024م.

وأسهمت عضوات هيئة التدريس في منجزات الكلية خلال العام الجامعي الماضي، عبر ابتكار “جهاز تأهيلي لمبتوري الأطراف السفلية”، محققًا الجائزة الفضية في معرض جنيف الدولي بنسخته الـ 49 ، والجائزة البرونزية في المعرض الدولي للاختراعات بالشرق الأوسط بنسخته الـ 14 ، فيما حصد اختراع “كرسي السيارة الحسي” الجائزة الذهبية في المعرض الأوروبي للإبداع والابتكار، إضافة إلى جائزة التميُّز في الابتكار من وزارة البحث والابتكار والرقمنة برومانيا، والميدالية الفضية بمعرض كوريا الدولي للابتكارات النسائية (كيوي).

وشملت المنجزات الحصول على جائزة أفضل ورقة بحث في مؤتمر (ISRC 2023)، وجائزة الإمارات للعقل المدبر القادم في مجال التميُّز في أبحاث الصحة النفسية، وصولًا إلى المركز الثاني في مؤتمر السكتة الدماغية، عن المشاركة بملصق علمي حول “الحد الأقصى للجرعة اليومية المسموح بها من تمارين الكاحل العلاجية باستخدام العلاج بحركة المرآة بعد السكتة الدماغية: دراسة فحص الجرعة في المرحلة المبكرة”.

يُشار إلى أنَّ كلية الصحة وعلوم التأهيل في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، تُقدِّم برامج أكاديمية متنوعة ذات مسارات تخصصية، حيث تمنح درجة البكالوريوس في (13) تخصصًا، من (4) أقسام علمية رئيسة، وهي: قسم علوم التأهيل، وقسم العلوم الإشعاعية، وقسم علوم الاتصال الصحي، وقسم علوم الصحة، وتمنح درجة الماجستير في علم النفس الإكلينيكي، فيما تسعى الكلية إلى فتح المزيد من برامج الدراسات العليا ذات تخصصات نوعية، واستحداث تخصصات فرعية.