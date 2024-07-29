تدشين مركز تصميم مهمات الفضاء

الرياض : البلاد

أعلنت وكالة الفضاء السعودية عن تدشين مركز تصميم المهمات الفضائية «CDF»، بحضور معالي الرئيس التنفيذي للوكالة الدكتور محمد التميمي، ونائب الرئيس التنفيذي الدكتور فالاناثانمونسامي، وعدد من ممثلي الجهات المحلية والعالمية ذات الصلة.

ويأتي هذا الإعلان كجزء من جهود الوكالة لتعزيز مكانة المملكة في مجال الفضاء، ومساعيها لتنمية القدرات الوطنية في هذا القطاع الحيوي ، علما بأن المركز سيكون له بالغ الأثر والإسهام في دعم عمليات التخطيط والتنفيذ للمهمات الفضائية المختلفة من خلال تطبيق مبادئ الهندسة المتزامنة، والاستفادة من التقنيات المتقدمة في التحليل والمحاكاة، مما يسهم في خفض الوقت المطلوب لإعداد دراسات جدوى لمهام الفضاء بنسبة تصل إلى ٧٥٪، وخفض التكلفة المطلوبة لتصميم النظم الفضائية بنسبة تصل إلى ٥٠٪.

وأكدت الوكالة اعتمادها دورة حياة المهمات المتكاملة «IML» كمنهجية وإطار عمل لتنفيذ المشاريع والبرامج وتطوير المنتجات المتعلقة بالفضاء، هادفةً من خلالها إلى تحقيق التميز التشغيلي، وتوفير إطار عمل معياري، وتحسين الكفاءة، وتنسيق الأنشطة المختلفة، مما يرسخ علامة التميز للوكالة كمرجع لأفضل الممارسات في إدارة المشاريع الهندسية المعقدة.

يُشار إلى أن “وكالة الفضاء السعودية ” تسعى جاهدة إلى تعزيز شراكتها مع الجهات الفاعلة في المجال بشقيها الإقليمية والعالمية، بما يسهم في دعم أنشطة الفضاء بالمملكة، ونمو اقتصاد الفضاء بالقطاعين المحلي والعالمي، وتشجيع الاهتمام بالأنشطة والمهام الفضائية، كأسس حيوية لتعزيز التنمية المستدامة.