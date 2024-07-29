بمشاركة نخبة اللاعبات العالميات.. أنظار العالم تتجه للرياض مع بدء العد التنازلي لنهائيات رابطة المحترفات للتنس

الرياض – محمد الجليحي

تستعد مدينة الرياض لاحتضان منافسات نهائيات رابطة المحترفات للتنس “فردي وزوجي”، والتي تستضيفها المملكة لمدة ثلاث سنوات على أن تقام النسخة الأولى خلال الفترة من (2-9) نوفمبر 2024م في ملعب جامعة الملك سعود. وسيتم تنظيم هذا البطولة العالمية من قبل الاتحاد السعودي للتنس، وإشراف وزارة الرياضة، وبالتعاون مع رابطة المحترفات للتنس، كما ستشهد مشاركة نخبة اللاعبات المصنفات عالميًا.

وأكدّت رئيس الاتحاد السعودي للتنس أريج مطبقاني أن اللعبة شهدت نموّا ملحوظًا منذ لحظة الإعلان عن استضافة المملكة لهذا الحدث المتميز والذي ينتظره محبو اللعبة بشغف كبير، مشددةً على أن الاتحاد يعمل على تحقيق هدف رئيسي وهو وصول نسبة الممارسين والمهتمين برياضة التنس في المملكة إلى مليون شخص بحلول عام 2030.

وقالت مطبقاني: “ندرك أهمية تنظيم البطولات العالمية وتواجد أفضل اللاعبين واللاعبات من حول العالم هنا في المملكة، وما لذلك من تأثير إيجابي كبير على مشاركة اللاعبين واللاعبات السعوديات وزيادة شغفهم بهذه الرياضة. نحن عازمون على الاستمرار بتقديم الدورات التدريبية التي ستسهم ببناء جيل جديد من أبطال التنس من خلال مبادرة “التنس للجميع”، علاوة على العديد من البرامج الجديدة التي نعمل على إطلاقها قريباً”.

وبعد النجاح الكبير الذي حققته الدورات التدريبية الأولى بقيادة غاربيني موغوروزا، مديرة بطولة نهائيات رابطة المحترفات للتنس، وجودي موراي، سفيرة المجتمع لنهائيات رابطة المحترفات للتنس، تتواصل الجلسات التدريبية على مدار العام ضمن مبادرة “التنس للجميع” الطموحة بهدف تعريف 60,000 لاعب جديد باللعبة خلال عام 2024 فقط.

وعلقت مديرة بطولة نهائيات رابطة المحترفات للتنس غاربيني موغوروزا بقولها: “لا يسعنا الانتظار حتى انطلاق نهائيات رابطة المحترفات للتنس، والاستمتاع بأجواء المنافسات العالمية من قلب العاصمة السعودية الرياض، ونتطلع لتعزيز سبل التعاون مع الاتحاد السعودي للتنس، لا سيما بعد زيارتنا الأخيرة للمملكة، التي تعد وجهة جديدة ورائعة لنجوم ونجمات التنس العالميين، بما يسهم في إلهام جيل جديد من اللاعبين واللاعبات السعوديين. ونحن على ثقة بأن عشاق اللعبة سيكونون على موعد مع حدث استثنائي، في ملعب جامعة الملك سعود بالرياض”.

وشهدت الرياض إقامة فعالية رياضية بالتزامن مع إقامة الحدث في نوفمبر المقبل، حيث استعرض اللاعبون واللاعبات مهاراتهم، في تتويجٍ للجهود المستمرة والمنهجية التي يبذلها الاتحاد لتطوير هذه اللعبة، بدءاً من الناشئين وصولاً إلى المحترفين. وشارك الحساب الرسمي للاتحاد السعودي للتنس على انستقرام لقطات من هذه الفعالية بالإضافة إلى فيديو آخر شاركت فيه اللاعبات السعوديات جانب من طموحاتهن وشغفهن نحو اللعبة.