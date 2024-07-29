أمير الشرقية: المملكة تمتلك بنية رياضية متميزة لاستضافة كأس العالم 2034

الدمام-البلاد

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية أن المملكة بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله- لديها إمكانيات كبيرة وبنية رياضية متميزة توهلها لإستضافة وتنظيم كأس العالم عام 2034.

وقال سموه: ” الكثير من مدن المملكة تمتلك منشآت رياضية متطورة والتي تضم منشآت رياضية وملاعب حديثة حرصت الدولة ” أيدها الله ” على إنشائها، وفق أفضل المعايير العالمية لخدمة الرياضة والرياضيين على مستوى المملكة والعالم” .

وسأل سمو أمير المنطقة الشرقية الله تعالى أن تكلل جهود المملكة بالنجاح، وأن يحظى الوطن بإستضافة أهم حدث كروي على مستوى العالم، لنبرز للعالم ما نحظى به من تقدم وتطور وتنمية في ظل قيادتنا الرشيدة ” رعاها الله “.