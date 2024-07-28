7 مهرجانات في منطقة القصيم خلال موسم صيف 24

بريدة : البلاد

أطلقت أمانة منطقة القصيم بالتعاون مع القطاع الخاص بالاستثمار، 7 مهرجانات خلال موسم صيف 24، في عدد من المدن والمحافظات التي شهدت إقبالًا كبيرًا من الزوار البالغ عددهم أكثر من نصف مليون زائر منذ انطلاقتها، نظراً لما تمتلكه من مقومات متنوعة، إضافة لاحتضانها الكثير من الفعاليات الترفيهية والثقافية والسياحية المتنوعة، التي تتناسب مع جميع شرائح المجتمع.

وأكدت الأمانة الدور المجتمعي للقطاعات البلدية وأهمية الشراكة مع القطاع الخاص في الاستثمار بالمهرجانات والفعاليات التي تزخر بها المنطقة، التي تهدف لفتح نافذة تسويقية للأسر المنتجة، وتوفير فرص عمل للشباب من خلال تخصيص مساحات لعرض أعمالهم ومواهبهم الفنية والحرفية، وتعزيز السياحة والاستثمار في المنطقة، بمشاركة عددٍ من الجهات الحكومية والأهلية، لترسيخ الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ مما يعكس دور الأمانة في تحقيق التنوع والشمول في المهرجانات التي تشهدها المنطقة.