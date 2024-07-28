بدء تسجيل 113542 قطعة عقارية بمدينة الرياض

الرياض : البلاد

أعلن السجل العقاري اليوم عن بدء استقبال طلبات التسجيل لـ (113542) قطعة عقارية في 12 حي بمدينة الرياض وهي: (حي طويق، جزء من حي عريض، حي

الملك عبدالعزيز، حي السليمانية، حي الوزارات، حي الفاخرية، حي عليشة، حي الصناعية، حي الخالدية، حي الدار البيضاء، حي الدفاع، جزء من حي ضاحية نمار).

ونوه السجل العقاري أنه يجب على ملاك العقارات الواقعة في نطاق المنطقة العقارية المستفيدة من السجل العقاري تسجيل عقارتهم خلال المهلة التي حددتها الهيئة العامة للعقار قبل نهاية يوم 31 أكتوبر 2024م الموافق 28 ربيع الثاني 1446هـ، وذلك لتفادي العقوبات والغرامات التي حددها نظام التسجيل العيني للعقار.

ودعا السجل العقاري ملاك العقارات الواقعة ضمن نطاق الحي إلى تسجيل عقاراتهم من خلال منصة السجل العقاري rer.sa، ويمكنهم التواصل مع مركز خدمة العملاء 199002، للاستفسار عن إجراءات وخطوات التسجيل.

وأكد السجل العقاري أنه يواصل أعماله في تسجيل العقارات في المناطق المستفيدة من السجل العقاري وذلك ضمن جهوده في زيادة الموثوقية والشفافية في القطاع عبر بناء سجل عقاري شامل لمعلومات العقارات في المملكة، يكون مرجعية موحدة لجميع بيانات العقارات.

وسيصدر السجل العقاري “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، ويتضمن صك تسجيل الملكية الجديد الموقع الجغرافي الدقيق للعقار وبيانات مالكه وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه، ليكون أساسًا في توثيق الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها، بما يُسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له.

وكانت الهيئة العامة للعقار قد أعلنت عن تحديد 12 حياً ضمن المناطق المستفيدة من السجل العقاري والتي يتم تحديدها وفقاً لمعايير عدة وانطلاقاً من دور الهيئة كونها الجهة المختصة بالتسجيل العيني للعقار وفقا لقرار مجلس الوزراء وأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، وتتولى الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري) تنفيذ أعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة باستخدام التقنيات والبيانات الجيومكانية والتقنيات الحديثة عبر منصة رقمية متكاملة تُسهم في تعزيز الشفافية والثقة في خدمات وبيانات العقارات.