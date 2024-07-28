المملكة تحقق الاكتفاء الذاتي من الشمام 100%

الرياض : البلاد

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن المملكة حققت اكتفاءً ذاتيًا من فاكهة الشمام بنسبة (100%)، بكميات إنتاج سنوي تجاوزت (55.4) ألف طن في مساحة تبلغ نحو (2,389) هكتارًا في مختلف مناطق المملكة.

وأوضحت الوزارة ضمن حملة “موسم حصادها”، التي تستهدف نشر المعرفة بالمنتجات الزراعية، وزيادة التوعية بالخيارات المتنوعة للفواكه الموسمية ورفع كفاءة منظومة تسويق الفواكه المحلية لدعم المزارعين المحليين وزيادة نسبة عوائدهم المالية، أن منطقة الرياض تصدرت بإنتاج سنوي يبلغ (42,175) طنًا، تليها منطقة القصيم بإنتاج يبلغ (6,137) طنًا، ثم منطقة المدينة المنورة بإنتاج بلغ (2,545) طنًا، ومنطقة حائل بإنتاج (1,759) طنًا، بينما يبلغ إنتاج منطقة نجران (1,023) طنًا، وإنتاج الجوف (770) طنًا، وإنتاج المنطقة الشرقية (560) طنًا، وإنتاج منطقة تبوك (490) طنًا.

وأشارت الوزارة أن أفضل موعد لزراعة الشمام في منطقة الرياض خلال مارس حتى نهاية أبريل؛ للحصول على أفضل إنتاج ممكن، موضحًة أن للشمام فوائد صحية متعددة، ويعتبر حماية من الربو، ويعزز الجهاز المناعي، وينظم مستويات ضغط الدم، ويساعد في عملية الهضم، ويقوي العظام، وينظم مستويات السكر في الدم، ويسهم في التخلص من الجفاف، ويحسن الرؤية، وغني بالفيتامينات التي يحتاجها الجسم، لافتة إلى أن تناول الفاكهة المنتجة محليًا في مواسم حصادها يحقق أقصى فائدة غذائية وصحية من استهلاكها.

يذكر أن حملة “موسم حصادها” تستهدف التعريف بالأنواع المتعددة للفاكهة المحلية وأوقات وفرتها في المواسم المختلفة على مدار العام؛ لتحقق العديد من الأهداف التي تدخل ضمن سياسة الوزارة لتعزيز إنتاج واستخدام الناتج المحلي، ورفع معايير جودته وسلامته، ونشر المعرفة بالمنتجات الزراعية، وزيادة التوعية بالخيارات المتنوعة للفواكه الموسمية التي تنعم بها المملكة؛ فضلًا عن رفع كفاءة منظومة تسويق الفاكهة المنتجة محليًا في موسم إنتاجها لدعم المزارعين المحليين وزيادة نسبة عوائدهم المالية.