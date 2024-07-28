“التدريب التقني” ترصد (25) مخالفة في منشآت التدريب الأهلية

الرياض : البلاد

رصدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 25 مخالفة في معاهد ومراكز التدريب الأهلية خلال شهر يونيو الماضي، وجرى التعامل معها حسب الأنظمة المتبعة.

وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي أن هذه المخالفات تمّ رصدها من خلال بلاغات تلقتها الإدارة العامة للتدريب الأهلي ومتابعة الفرق الإشرافية لديها، التي نفذت ( 15 ) زيارة ميدانية ، وذلك ضمن جهودها في الإشراف والمتابعة وضبط جودة التدريب ومستوى الخدمات المقدمة للمتدربين والمتدربات.

وأضاف أنه في إطار تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال التدريب، تمّ منح رخص جديدة لمنشآت تدريبية بلغ عددها (25) منشأة لمزاولة نشاط التدريب، كما منحت المؤسسة (44) بطاقة مدرب معتمد؛ لتمكينهم من تقديم البرامج المرخصة في الشهر الماضي، مشيرًا إلى أن المؤسسة نفذت خلال الشهر ذاته (4275) اختباراً شاملاً وتحصيلياً لمتدربي ومتدربات المعاهد ومراكز التدريب الأهلية.