“الأحوال المتنقلة” تقدم خدماتها في 20 موقعاً حول المملكة

الرياض : البلاد

تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (20) موقعاً حول المملكة، وذلك ضمن مبادرة ” نأتي إليك” التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة بتقديم خدماتها اليوم للنساء في مركز حلي لمدة أسبوع، وللرجال في مركز العطيف لمدة يومين، ومركز قيا، ويوم الاثنين في مركز أبو راكة، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للنساء في مقر الخطوط الجوية العربية السعودية بمدينة جدة، ويوم الخميس للرجال لمدة يوم واحد لكل موقع.

وتقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم بتقديم خدماتها في محافظة الشماسية يوم الثلاثاء للرجال في مركز المرور، ومركز الرعاية الصحية الأولية، ومركز الدفاع المدني، ويوم الأربعاء في مقر محافظة الشماسية، ومقر الشرطة، ومكتب هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيما تقدم الخدمة يوم الخميس في مصرف الراجحي، ومكتب شركة الاتصالات السعودية لمدة يوم واحد لكل موقع.

وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة عسير خدماتها اليوم للرجال في مركز المرصد التابع لمحافظة البرك لمدة يومين، وفي مركز التأهيل الشامل بمدينة أبها لمدة يوم واحد.

وفي منطقة حائل تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها يوم الثلاثاء للنساء في جمعية سبيل الهدى للدعوة والإرشاد، ويوم الأربعاء في ادارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة بقعاء لمدة يوم واحد لكل منهما.

كما تقوم الوحدات المتنقلة بمنطقة نجران بتقديم خدماتها اليوم للرجال في مركز الدفاع المدني، ويوم الاثنين تقدم الخدمة للنساء في مركز الحصينية، ويوم الأربعاء في مركز المشعلية لمدة يومين لكل موقع.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.