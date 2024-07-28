اختتام البطولة المفتوحة للهيئات لرفع الأثقال

سيطر رباعو القوات البرية (أ) على ذهب البطولة المفتوحة للهيئات لرفع الأثقال، وحققوا المركز الأول بمجموع 789 نقطة، فيما حل فريق القوات البحرية ثانياً بمجموع 745 نقطة، وجاء فريق القوات البرية (ب) ثالثاً بمجموع 627 نقطة، وفريق بور أب (أ) رابعاً بمجموع 492 نقطة.
وفي منافسات السيدات، حقق فريق بور أب (أ) المركز الأول بمجموع 754 نقطة، فيما حل فريق قوة الرفع (أ) ثانياً بمجموع 520 نقطة وحل فريق تي سبورة ثالثاً بمجموع 243 نقطة وجاء فريق قوة الرفع (ب) رابعاً بمجموع 135 نقطة.
وذلك في البطولة التي اختتمت منافساتها السبت على الصالة الرياضية في نادي أحد الرياضي بالمدينة المنورة، بمشاركة أكثر من 130 رباعًا ورباعة يمثلون 14 مركزًا وهيئة حكومية وعسكرية، وكذلك عدد من القطاع الخاص من المؤسسات والشركات، وتنافس الرباعون والرباعات على 10 أوزان مختلفة.
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