أمير منطقة القصيم يدشن فعاليات اليوم العالمي لالتهاب الكبد الفيروسي

بريدة : البلاد

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بالإمارة اليوم, فعاليات “اليوم العالمي لالتهاب الكبد الفيروسي”، تحت شعار حان الوقت.

واطّلع سموه على المعرض المصاحب للفعاليات التي تنظمها الجمعية السعودية الخيرية لأمراض الكبد الذي احتوى على التوعية عن أمراض الكبد وأنواعها وطرق التعامل مع المرض والوقاية منه، مستمعاً لشرح من مدير عام الجمعية مطلق الخمعلي.

وبارك سموه انطلاقة فعاليات اليوم العالمي لالتهاب الكبد الفيروسي، مشيداً بالبرامج التوعوية والتثقيفية التي تنفذها الجمعية خلال الفعاليات، بالتعاون مع الجهات الحكومية؛ لتفعيل الأدوار التوعوية والعلاجية، لافتاً إلى الدور الذي تقوم به الجمعية من خلال دعم المرضى ومساندتهم وتقديم الدعم العلاجي والاجتماعي ومساعدة مرضى الكبد صحياً واجتماعياً ونفسياً وتحسين مستوى الخدمات.

وكان سمو أمير منطقة القصيم استمع إلى شرح موجز من مدير عام الجمعية مطلق الخمعلي الذي بيّن أن إحصاءات الجمعية لعام 2023 أظهرت عدد المستفيدين من البرنامج بلغ أكثر من 100 ألف مستفيد و 11 حالة زراعة كبد, بالإضافة إلى صرف أكثر من 126 ألف عبوة دواء لمرضى الكبد، مشيراً إلى أن الجمعية عملت على التوسع في البرامج التوعوية والتثقيفية بالمنطقة.