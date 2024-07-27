الرياضة

أولمبياد باريس| العراق يتعثر أمام الأرجنتين بثلاثية

صحيفة البلادaccess_time21 / محرم / 1446 هـ      27 يوليو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تغلب منتخب الأرجنتين على نظيره العراقي 3-1، في منافسات كرة القدم بأوليمبياد باريس ضمن الجولة الثانية بدور المجموعات.

الفوز أشعل المجموعة الثانية، حيث تصدر التانجو المجموعة رفقة العراق والمغرب.
تقدمت الأرجنتين عن طريق تياجو ألميدا بالدقيقة 13، بتسديدة داخل منطقة الجزاء.

بينما منح أيمن حسين التعادل للعراق بالدقيقة الأخيرة، برأسية رائعة سكنت يسار حارس الأرجنتين.

وفي الشوط الثاني، زاد منتخب التانجو من غلته في اللقاء بهدفين في الدقائق 62 و85 عن طريق لوتشيانو جوندو، وإيزكيل فيرنانديز.

ويتواجد منتخبا العراق والأرجنتين في المجموعة الثانية إلى جانب المغرب وأوكرانيا.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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