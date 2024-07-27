أولمبياد باريس| العراق يتعثر أمام الأرجنتين بثلاثية

محمود العوضي- جدة
تغلب منتخب الأرجنتين على نظيره العراقي 3-1، في منافسات كرة القدم بأوليمبياد باريس ضمن الجولة الثانية بدور المجموعات.
الفوز أشعل المجموعة الثانية، حيث تصدر التانجو المجموعة رفقة العراق والمغرب.
تقدمت الأرجنتين عن طريق تياجو ألميدا بالدقيقة 13، بتسديدة داخل منطقة الجزاء.
بينما منح أيمن حسين التعادل للعراق بالدقيقة الأخيرة، برأسية رائعة سكنت يسار حارس الأرجنتين.
وفي الشوط الثاني، زاد منتخب التانجو من غلته في اللقاء بهدفين في الدقائق 62 و85 عن طريق لوتشيانو جوندو، وإيزكيل فيرنانديز.
ويتواجد منتخبا العراق والأرجنتين في المجموعة الثانية إلى جانب المغرب وأوكرانيا.
المنتخب الأرجنتيني يباغت المنتخب العراقي (1-صفر)#الألعاب_الأولمبية | #باريس2024#Paris2024 | #OlympicGames pic.twitter.com/9Qj7cPpNZs
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 27, 2024
هدف عااالمي رائع من أيمن حسين ⚽🔥
🇮🇶 العراق 1 – 1 الأرجنتين 🇦🇷#OlympicGames #Olympics #Olympic2024 #العراق_الارجنتين pic.twitter.com/7UksvL7LtJ
— Osama Bakkour (@OsamaBakour7) July 27, 2024
الارجنتين تسجل الهدف الثاني 🥶🇦🇷.#العراق_الارجنتين #العراق pic.twitter.com/nks0gbtxbs
— فهد باريلا🇮🇹 (@expert7_77) July 27, 2024
المنتخب الأرجنتيني يفوز على نظيره المنتخب العراقي
⏯️ شاهد ملخص المباراة 👇#الألعاب_الأولمبية | #باريس2024 | #الأرجنتين_العراق#Paris2024 | #OlympicGameshttps://t.co/hot2w6W2qy
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 27, 2024