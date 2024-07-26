بحضور الفيصل.. افتتاح أولمبياد باريس 2024

البلاد- جدة
بدأ حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024 في تمام الساعة 7:30 مساءً بالتوقيت المحلي (15.30 بتوقيت جرينتش) في وضح النهار.
وتواجد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية ونائبه الأمير فهد بن جلوي خلال حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024.
ومرت عروض الحفل الذي يمثل الانطلاقة الرسمية لألعاب باريس 2024 بالعديد من معالم العاصمة الفرنسية المغروفة، ومن بينها متحف اللوفر، وجسر الفنون (بون دي زار).
وكانت هذه المرة الأولى التي يُقام فيها حفل افتتاح دورة أولمبية خارج الاستاد.
وظلت الكثير من التفاصيل سرية، ومنها هوية بعض الفنانين المشاركين، ومن سيكون آخر من يحمل الشعلة ويضيء المرجل الأولمبي إيذاناً ببدء الألعاب رسمياً.
وسيتنافس أكثر من 10500 رياضي في الألعاب الأولمبية بعد مرور 100 عام على آخر مرة نظمت فيها باريس الدورة الصيفية.
وانطلقت المنافسات يوم الأربعاء، وستمنح أول ميدالية ذهبية من أصل 329 غداً السبت، وسيُقام حفل الختام في 11 أغسطس.