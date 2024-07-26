الرياضة الفيصل يلتقي بلاعبي السعودية في قرية الرياضيين بباريس

البلاد- جدة

زار الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس البعثة السعودية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الثالثة والثلاثين” باريس 2024″ أمس الخميس، لاعبي السعودية في قرية الرياضيين الأولمبية بباريس. وأكد الفيصل في كلمته للاعبين المتواجدين في القرية، أن مشاركتهم الأولى في الأولمبياد بهذه الفئة العمرية هو خطوة هامة في بناء مسيرة الرياضي، الأمر الذي يعني أن المستقبل أمامهم -بإذن الله- مؤكداً ثقته بهم، بتقديم ما يليق باسم وعلم المملكة في المحفل الرياضي الأكبر على مستوى العالم. يذكر أن بقية ممثلي المملكة في الأولمبياد، سينضمون لزملائهم في قرية الرياضيين اليوم الجمعة، للمشاركة في مراسم حفل افتتاح الدورة، حيث يواصلون برامجهم الإعدادية في معسكر فريق السعودية في مدينة نورماندي الفرنسية، وعدد من الدول الأوروبية.