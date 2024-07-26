الرياضة

الأهلي ينافس الاتفاق على الظفر بـ” كانسيلو”

صحيفة البلادaccess_time20 / محرم / 1446 هـ      26 يوليو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

يتنافس كل من ناديي الأهلي والاتفاق للحصول على توقيع البرتغالي جواو كانسيلو، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة “سبورت” الإسبانية: إن سيتي يرغب في بيع اللاعب خلال الصيف الجاري، في الوقت الذي يرغب برشلونة في استعارته مرة أخرى.

وأشارت الصحيفة إلى أن ناديي الأهلي والاتفاق بإمكانهما دفع المقابل المالي المناسب لمانشستر سيتي الإنجليزي، في ظل رغبتهما في ضم اللاعب.

وشددت على أن الإمكانيات المالية الكبيرة لدوري روشن السعودي في الوقت الحالي قد تُصعب من مهمة برشلونة في ضم اللاعب.

ونجح الظهير الأيمن صاحب الـ 30 عامًا في المساهمة بـ 89 هدفاً خلال مسيرته مع أندية بنفكيا، وبرشلونة، ومانشستر سيتي، وفالينسيا، ويوفنتوس، وبايرن ميونخ.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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