إطلاق النسخة الثانية من برنامج دعم وتطوير الفرق النسائية لموسم 2024 ـ 2025

الرياض – هاني البشر

أطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم النسخة الثانية من برنامج دعم وتطوير الفرق النسائية المشاركة في الدوري الممتاز ودوري الدرجتين الأولى والثانية للسيدات، حيث تم زيادة الدعم المالي من 50 مليون ريال في الموسم الماضي إلى 60 مليون ريال للموسم الرياضي الجديد 2024 ـ 2025 وذلك لمواكبة التحديات وتنفيذ برنامج التطوير للفرق النسائية.

ويهدف الاتحاد السعودي من خلال برنامج الدعم إلى رفع مستوى المسابقات النسائية وإنشاء فرق جديدة وتطوير العمل في الفئات السنية بالأندية، والتحفيز على تطوير أدائها التنظيمي والفني، والوصول إلى مستوى احترافي متقدم وذلك في سبيل تطوير المنتخبات الوطنية بجميع الفئات السنية.

وتمثل النسخة الثانية من هذه المبادرة تطورًا كبيرًا، حيث زادت عدد الأندية المشاركة بعد النسخة الأولى من البرنامج من 34 فريقًا في الموسم الماضي إلى 70 فريقًا في الموسم المقبل.

كما تم تحديث هيكلة المسابقات في النسخة الثانية، بما في ذلك إطلاق دوري الدرجة الثانية، ودوري كرة قدم الصالات، مع إضافة معيار التعاقد مع مدرب حاصل على رخصة التدريب الآسيوية PRO لرفع المستوى الفني في الأندية النسائية، بالإضافة إلى ذلك تم إضافة معايير تتعلق بالطب الرياضي، التغذية، والتكنولوجيا لتحسين جودة الأداء والتدريب داخل الفرق.

وتم تقسيم الفرق إلى ثلاث فئات بناءً على المسابقات التي تتنافس فيها، (أ) أندية الدوري الممتاز، (ب) أندية دوري الدرجة الأولى، (ج) أندية دوري الدرجة الثانية وأندية كرة قدم الصالات.

من جانبها، أكدت مدير إدارة كرة القدم النسائية عالية بنت عبدالعزيز الرشيد، أن البرنامج في موسمه الثاني يهدف إلى تعزيز كرة القدم النسائية، من خلال رفع مستوى الأندية وتطوير المواهب الناشئة، وتحقيق مستوى احترافي يتناسب مع التطلعات الرياضية في المملكة، بما يخدم المسابقات المحلية والمنتخبات الوطنية بمختلف فئاتها السنية.