هيئة الهلال الأحمر السعودي تدشّن برنامج تحسين جودة الإنعاش “RQI”

الرياض : البلاد

أطلقت هيئة الهلال الأحمر السعودي برنامج تحسين جودة الإنعاش “RQI” ، بحضور مدير عام فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور مصطفى بلجون، ومدير عام الإدارة العامة للتدريب والتثقيف المجتمعي مباركة الدوسري.

وتم اعتماد البرنامج من قبل الإدارة التنفيذية لجمعية القلب الأمريكية، ممثلة بكبير نواب الرؤساء التنفيذيين للعلاقات الدولية في جمعية القلب الأمريكية كريس ديسباسيتو، وبحضور مدير عام جمعية القلب الأمريكية في المملكة دعاء الحبيب.

ويهدف البرنامج إلى تحسين جودة الإنعاش وضمان كفاءة مقدميه من خلال توفير برامج تدريبية ومحاكاة عالية الجودة في المنشآت الصحية، كما يتضمن البرنامج تصميم وتنفيذ البرامج، وتبادل الخبرات ضمن اللجان والأنشطة العلمية، وأعضاء هيئة التدريب والتقييم، بالإضافة إلى التعاون في مجالات الاستشارات والدراسات والأبحاث ودعم الابتكار والمبادرات المجتمعية.

ويأتي تدشين البرنامج كجزء من جهود الهيئة في تطوير وتنمية قدرات الكوادر البشرية، من خلال التعاون مع الهيئات والجمعيات التخصصية المحلية والعالمية، والاستفادة من الخبرات والدراسات لضمان مستوى متقدم لمنسوبي الهيئة والمختصين الصحيين. يسهم هذا البرنامج في تطوير الخدمات الصحية المقدمة في المملكة، وتحقيق أهداف برنامج تطوير وجودة القطاع الصحي وفق رؤية المملكة 2030.