بحضور الرئيس الفرنسي والفيصل.. افتتاح أولمبياد باريس 2024 غداً الجمعة

رمزي ودنيا يرفعان العلم السعودي

الرياض – هاني البشر

تفتتح عند الثامنة والنصف من مساء غد الجمعة بتوقيت المملكة، السابعة والنصف بتوقيت فرنسا، دورة الألعاب الأولمبية الثالثة والثلاثين على ضفاف نهر السين بالعاصمة الفرنسية باريس، بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وسمو نائبه الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، وعضو اللجنة الأولمبية الدولية عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية الدكتور توماس باخ، والعديد من رؤساء دول العالم.

وقد أعلنت اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، اختيار لاعب المنتخب السعودي لقفز الحواجز رمزي الدهامي، ولاعبة المنتخب السعودي للتايكوندو دنيا أبو طالب، لرفع العلم السعودي في حفل افتتاح الدورة.

جاء اختيار الفارس رمزي الدهامي؛ كونه أكثر لاعب سعودي شارك في الدورات الأولمبية بواقع 6 دورات، فيما كان اختيار دنيا أبو طالب؛ كونها أول لاعبة سعودية تتواجد في الدورات الأولمبية عن طريق التأهل المباشر.

وتواصل الجهات الأمنية الفرنسية، تشديداتها الرقابية، على ضفاف نهر السين الذي سيحتضن حفل افتتاح الأولمبياد الباريسي.

وفرضت الشرطة الفرنسية، طوقاً امنياً مكثفاً على جميع مداخل المناطق المحيطة بالنهر، بعد أن تم تقليص أعداد الجمهور الذي سيشاهد الحفل بشكل مباشر، إلى 300 الف شخص بدلاً من 600 الف شخص.

ومن المتوقع ان يستمر حفل الافتتاح، قرابة 3 ساعات ونصف، ولمسافة تزيد على 6 كم، على متن 85 قارباً، مع تركيب أكثر من 200 هاتف ذكي على القوارب، ونشر أكثر من 100 نظام كاميرا للنقل التلفزيوني، وهو ما يعادل ثلاث مرات تلك التي استخدمت في افتتاح أولمبياد طوكيو 2020، لتقديم منظور فريد لقرابة المليار مشاهد على شاشات التلفزيون من جميع دول العالم.

يذكر أن اللجنة المنظمة للدورة، تتوقع توافد أكثر من 15 مليون زائر لمنافسات الألعاب الأولمبية.