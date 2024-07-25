البلاد ــ الرياض

أعلن صندوق التنمية العقارية اليوم، إيداع 996 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” من وزارة البلديات والإسكان و”الصندوق العقاري” لشهر يوليو 2024.

وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري منصور بن ماضي، أن إجمالي دعم يونيو البالغ 996 مليون ريال، خُصص دعمًا لأرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة بهدف تحسين قدرة المستفيدين على تملك السكن تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان.

وقال بن ماضي إن برنامج الدعم السكني يٌقدم لمستفيدي منتج الوحدات السكنية تحت الإنشاء دعماً فورياً غير مسترد يصل إلى 150 ألف ريال عند توقيع العقد التمويلي، ويمنح المستفيد إمكانية الاستفادة من الحل التمويلي دعمك يساوي قسطك، لافتًا إلى أن الحل التمويلي “دعمك يساوي قسطك” يمكن مستفيد منتج الوحدات السكنية تحت الإنشاء من خيار التملك بقسط شهري يساوي قيمة الدعم السكني شهرياً، أو خيار الاستفادة من باقة دعم الدفعة المقدمة ودفع قسط شهري 400 ريال فقط حتى استلام الوحدة السكنية.

يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يُقدم خدمات برامج الدعم السكني إلكترونياً من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق، كما وفّر خدمة المستشار العقاري لتمكين المستفيدين من تصميم دعمهم السكني والحصول على أفضل التوصيات التمويلية والسكنية، فيما يقوم مركز الاتصال الموحد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين.