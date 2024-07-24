لجام تستحوذ على أسهم “سبورتس هب”

جدة : البلاد

فرص تطور قطاع الرياضة والأحداث الرياضية في السعودية أسهمت بشكل مباشر في إعادة ترتيب أوراق الرياضة السعودية ودفع الشركات إلى زيادة نسبة استثماراتها في القطاع حيث أعلنت شركة الرسن – الذراع الاستثماري لشركة لجام للرياضة عن استحواذها على أسهم شركة “سبورتس هب”، الشركة السعودية المتخصصة في إدارة وتصميم وتنفيذ الفعاليات الرياضية والبرامج المجتمعية.

تختص شركة “سبورتس هب” بتنظيم الفعّاليات الرياضية الكبيرة، وقد قامت بالتعاون مع عدة جهات حكومية وشركات من القطاع الخاص بتنفيذ فعّاليات ومسابقات رياضية. كما تستهدف الشركة فئة الأطفال من خلال تقديم فعّاليات وأندية رياضية مخصصة لهم لترسيخ ثقافة نمط الحياة الرياضية لديهم. ونظرًا لكون المملكة مقبلة على استضافة أحداث رياضية عديدة، يأتي هذا الاستحواذ دعمًا لإمكانات القطاع، وتماشيًا مع مستهدفات رؤية 2030 في تحسين جودة حياة الأفراد في المملكة.

كما اكتسبت “سبورتس هب” سمعة قوية في تقديم فعّاليات رياضية عالية الجودة من خلال التعاون مع أفضل المواهب المحلية، والاستفادة من الخبرات الدولية ذات المستوى العالمي. يتوافق النهج المبتكر للشركة وسجل النجاح الحافل بسلاسة مع رؤية لجام المتمثّلة في تعزيز الصحة واللياقة البدنية وأنماط الحياة الصحية بين أفراد المجتمع.

وتؤكّد هذه الخطوة الاستراتيجية التزام شركة لجام للرياضة بتعزيز حضورها وتأثيرها في المشهد الرياضي الديناميكي في المملكة العربية السعودية. ومن خلال توحيد جهودها مع “سبورتس هب”، تهدف لجام إلى الاستفادة من خبرات الشركة وشبكتها الواسعة لتوسيع عروضها، وتعزيز مشاركتها مع عشاق الرياضة.

وتعليقًا على عملية الاستحواذ، أعرب الدكتور بدر الشيباني العضو المنتدب لـ “سبورتس هب” عن سعادته بهذا الاستحواذ قائلاً: “يسعدنا أن نكون جزءًا من عائلة لجام للرياضة. إذ يمثّل هذا الاستحواذ علامة بارزة في رحلتنا كشركة رائدة في مجال إدارة وتنفيذ الفعّاليات الرياضية، ونحن على ثقة بأن لجام للرياضة ستسهم في دعم فتح فرص جديدة، وتقديم تجارب لا مثيل لها لعملائنا.”

يجدر الإشارة إلى أن شركة لجام للرياضة هي أكبر شركة متداولة في مجال تقديم الخدمات الرياضية، وخدمات اللياقة البدنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي المالكة الفخورة للعلامة التجارية “وقت اللياقة”، وهي مقدم خدمات متكامل في مجال الصحة واللياقة البدنية.