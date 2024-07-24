الرياضةمباراة المغرب والأرجنتين لم تنته بشكل رسمي! صحيفة البلادaccess_time18 / محرم / 1446 هـ 24 يوليو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- جدة أكد موفد قنوات بي ان سبورت، أن مباراة المغرب والأرجنتين لم تنته بشكل رسمي، وأشار إلى أنّ هناك اجتماعاً يعقد بين المنظّمين وحكام المباراة لاتخاذ القرار النهائي. ولم يغادر لاعبو المنتخبين غرفة تغيير الملابس. وكانت المباراة التي تندرج ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024™ قد انتهت في وقتها بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما لحساب المجموعة الثانية. وأشارت مصادر بي ان إلى إمكانية لعب 3 دقائق دون حضور الجماهير. وذلك بعد أن اقتحمت جماهير المغرب بأعداد لا بأس بها ملعب “جوفروا جيشار” في سانت إتيان اعتراضًا على نتيجة اللقاء. وفرط المغرب في فوز ثمين على نظيره الأرجنتيني حامل اللقب مرّتين بسقوطه في فخ التعادل 2-2 في الدقيقة 16 من الوقت بدل الضائع . وفور انتهاء اللقاء، اقتحم عدد من مشجعي منتخب المغرب أرض الملعب بشكل مكثف، حتى أن الأمن لم يستطع السيطرة على الموقف، وسريعًا دخل لاعبو الفريقين إلى غرف خلع الملابس لتجنب الاحتكاك بالجماهير.