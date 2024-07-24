في الحوار الفني الثالث لـ (سعودي آرت).. 41 فنانًا يناقشون اللون في اللوحة بين النظرية والتطبيق

بحضور41 فنانًا وفنانة وعدد من رجال الأعمال والإعلاميين، نظم نادي (سعودي آرت) يوم الاثنين الماضي أمسية فنية وحوارًا لونيًا راقيًا، مع الفنان حسين دقاس، بعنوان (اللون في اللوحة بين النظرية والتطبيق).
أدار الحوار الدكتور عصام عسيري، ونظمته أ. سلوى حجر، مديرة الإدارة العامة لفرع نادي (سعودي آرت) بالمنطقة الغربية.
شارك في الأمسية مديرة مكتب رئيس النادي الفنانة سناء النهدي، وعدد من الفنانين منهم: سعيد العلاوي، أحمد حسين، نهار مرزوق، محمد الجاد، إبراهيم بوقس.
تركز اللقاء على مفهوم اللون ووجوده في الطبيعة ودوره، وهندسة الحياة، وتصميم العمل الفني كأحد أهم عناصر بناء اللوحة التشكيلية، وتطبيق نظريات اللون في ممارسات التشكيليين، وعرض تجاربهم اللونية والجماليات المنبثقة منها، وشهدت الأمسية مناقشات ثرية متميّزة.
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