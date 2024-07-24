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في الحوار الفني الثالث لـ (سعودي آرت).. 41 فنانًا يناقشون اللون في اللوحة بين النظرية والتطبيق

صحيفة البلادaccess_time18 / محرم / 1446 هـ      24 يوليو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة – البلاد

بحضور41 فنانًا وفنانة وعدد من رجال الأعمال والإعلاميين، نظم نادي (سعودي ‏آرت) يوم الاثنين الماضي أمسية فنية وحوارًا لونيًا راقيًا، مع الفنان حسين دقاس، ‏بعنوان (اللون في اللوحة بين النظرية والتطبيق).

أدار الحوار الدكتور عصام عسيري، ‏ونظمته أ. سلوى حجر، مديرة الإدارة العامة لفرع نادي (سعودي آرت) ‏بالمنطقة الغربية.‏

شارك في الأمسية مديرة مكتب رئيس النادي الفنانة سناء النهدي، وعدد من الفنانين ‏منهم: سعيد العلاوي، أحمد حسين، نهار مرزوق، محمد الجاد، إبراهيم بوقس.

تركز ‏اللقاء على مفهوم اللون ووجوده في الطبيعة ودوره، وهندسة الحياة، وتصميم العمل ‏الفني كأحد أهم عناصر بناء اللوحة التشكيلية، وتطبيق نظريات اللون في ممارسات ‏التشكيليين، وعرض تجاربهم اللونية والجماليات المنبثقة منها، وشهدت الأمسية مناقشات ‏ثرية متميّزة.‏

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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