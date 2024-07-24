رياضيو المملكة يواصلون استعداداتهم لأولمبياد باريس 2024

الرياض – هاني البشر

تواصل المنتخبات السعودية استعداداتها للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الثالثة والثلاثين التي تفتتح رسمياً بالعاصمة الفرنسية باريس بعد غد الجمعة.

وتشارك السعودية بـ10 رياضيين في أربع منافسات، وهي قفز الحواجز، والتايكوندو، وألعاب القوى، والسباحة.

ويمثل أخضر قفز الحواجز في الفرق والفردي الفرسان” رمزي الدهامي، وعبدالله الشربتلي، وخالد المبطي، وعبدالرحمن الراجحي”، فيما يشارك المنتخب السعودي للتايكوندو بواسطة اللاعبة دنيا أبو طالب في منافسات وزن 49 كجم، ولاعبي المنتخب السعودي لألعاب القوى الرامي محمد تولو في دفع الجلة، والواثب حسين آل حزام في القفز بالعصا، والعداءة هبة مالم في سباق 100م، والسباحة مشاعل العايد في سباق 200م حرة، وزميلها السبّاح زيد السراج في سباق 100م حرة.

وكانت المنتخبات السعودية، قد بدأت استعداداتها للدورة، بعدد من المعسكرات التدريبية، بداية بأخضر قفز الحواجز الذي يتوزع فرسانه على دول ألمانيا وهولندا وبلجيكا، حتى موعد وصولهم لباريس في الثلاثين من يوليو الحالي.

ودخلت دنيا أبو طالب، في عدد من المعسكرات التدريبية، منذ اعلان تأهلها التاريخي للأولمبياد كأول لاعبة سعودية تتأهل عبر التصفيات التأهيلية، بدأتها بالرياض، ثم أنطاليا التركية، وتعسكر حالياً في تونس؛ حتى موعد وصولها لباريس في الثالث من أغسطس المقبل.

ويعسكر لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى الرامي محمد تولو، في مدينة لشبونة البرتغالية، وهو الذي أُعلن تأهله للأولمبياد الفرنسي منذ يونيو الماضي، على أن ينضم لمعسكر فريق السعودية المقام في مدينة نورماندي الفرنسية غداً الخميس ولمدة أربعة أيام قبل دخوله قرية الرياضيين في باريس.

وبعد تأهلهما للأولمبياد الفرنسي، مطّلع يوليو الحالي، يتواجد لاعبا أخضر القوى، حسين آل حزام، وهبة مالم، خلال الفترة الحالية في معسكر نورماندي، حيث سيدخلان قرية الرياضيين نهاية يوليو الحالي.

وسيكون ثنائي المنتخب السعودي للسباحة، مشاعل العايد وزيد السراج، أوّل الواصلين لقرية الرياضيين، بداية من اليوم الأربعاء، وهما اللذان يتواجدان حالياً في معسكر الفريق السعودي في نورماندي.