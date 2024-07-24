رابطة المحترفين واتحاد القدم يوقعان مع IMG عقد إنتاج مباريات المسابقات السعودية

الرياض – هاني البشر

أعلنت رابطة الدوري السعودي والاتحاد السعودي لكرة القدم عن توقيع عقد انتاج مع شركة الإنتاج التلفزيوني العالمية IMG تقوم من خلالها الشركة بإنتاج مباريات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، ودوري روشن السعودي للمحترفين، وبطولة كأس السوبر السعودي، بداية من موسم 2024-2025 ولمدة خمسة أعوام، وتأتي هذه الخطوة تماشيًا مع استراتيجية التحول الساعية لإيصال مسابقات كرة القدم السعودية لتكون ضمن الأفضل في عالم الإنتاج التلفزيوني.

في الوقت ذاته، أكد الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، عمر بن عماد مغربل، أن توقيع عقد الإنتاج مع الشركة يمثل نقلة نوعية في عالم الإنتاج التلفزيوني، ودعم مسيرة تطوير محتوى الإنتاج، مضيفًا بأن العلاقة مع IMG تعكس الالتزام بجلب أعلى المعايير والتقنيات لتقديم تجربة مشاهدة غير مسبوقة لمسابقات كرة القدم السعودية وللجماهير والمتابعين من داخل وخارج المملكة.

وكذلك من منطلق الحرص على تعاون المنتج الجديد للدوري مع الموردين والكوادر السعودية لضمان بقاء الدوري منتجًا سعوديًا ، حيث ستتم الاستفادة من الكوادر الوطنية المؤهلة في عملية انتاج الدوري، وكذلك نقل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات، التي ستنعكس على استفادة الكفاءات المحلية.

وتعتبر استوديوهات IMG العالمية من أفضل مراكز البث في أوروبا، حيث تبث أكثر من 35 ألف ساعة من المحتوى سنويًا، مما سينعكس على هذه الشراكة التي ستستفيد من خبرات الشركة لتحقيق أعلى معايير الإنتاج.

وتنتج IMG حاليًا المحتوى لبعض من أهم البطولات الرياضية حول العالم ومنها الدوري الإنجليزي الممتاز، والدوري الأمريكي، وبطولة الدوري العالمي لمحترفي الجولف، وكأس رايدر للجولف.

وبالإضافة إلى العقد الجديدة في مجال الإنتاج، ستواصل IMG توزيع مباريات مسابقات كرة القدم السعودية عالميًا لموسم 2024-2025، استمرارًا للاتفاقية الموقعة بداية الموسم الماضي والتي تستمر لمدة عامين. أما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فتحتفظ مجموعة SSC بحقوق البث التلفزيوني بينما تدار حقوق البث الرقمي عبر منصة شاهد.