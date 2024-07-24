حارس نيوكاسل اتفاقي

الرياض – هاني البشر
كشفت مصادر صحيفة” البلاد” أن نادي الاتفاق رفع اسم حارس المرمى السلوفاكي بصفوف نيوكاسل الإنجليزي مارتن دوبرافكا للجنة الاستدامة المالية وبرنامج الاستقطاب للاعبي النخبة الاجانب بعد أن فعل بند فك الارتباط بالتراضي بين حارس مرماه باولو فيكتور حسب العقد المُبرم بينهما الموسم الماضي.
وكان الاتفاق تعاقد مع نهاية الموسم مع مدرب حراس ليفربول جون أشتربرغ لينضم إلى طاقم ستيفين جيرارد التدريبي، الذي بدوره أوصى بالتعاقد مع حارس المرمى السلوفاكي بصفوف نيوكاسل الإنجليزي مارتن دوبرافكا، خاصة أن مستقبله غامض مع فريقة بعد تعاقد نيوكاسل مع الثنائي أوديسياس فلاتشوديموس وجون رودي للموسم القادم، وعودة الحارس الأساسي نيك بوب من الإصابة.
نيوكاسل لن يكون عائقًا أمام رحيل مارتن دوبرافكا صاحب الـ35 عامًا في حالة وصول عرض مناسب؛ لأن مدرب الفريق الإنجليزي ينوي تغيير أسلوبه لجعلهم فريقاً عالي الضغط، وهذا يتطلب حارس مرمى يكون أكثر استباقية في الخروج من خط المرمى بدلاً من أن يكون حارس مرمى في منطقة الجزاء، ويرى أن السلوفاكي مارتن دوبرافكا يتردد أحياناً في التدخل كثيراً خارج منطقة الست ياردات.
يذكر أن مارتن دوبرافكا شارك في 30 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل في جميع البطولات الموسم الرياضي الماضي، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه في 8 مباريات، ويعتبر الموسم المقبل هو الأخير في عقده.
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